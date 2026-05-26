Waarschuwing veiligheid: Crankarmen Cube e-bike

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenGepubliceerd op:26 mei 2026
Het gaat om e-bike-modellen van CUBE uit modeljaar 2026 met 2026 ACID Carbon Hybrid crankarmen.
Wil je weten of jouw fiets hieronder valt? Check dan het framenummer op de website van CUBE.
Gebruik de fiets niet meer tot de crankarmen zijn vervangen.
Je kunt kiezen uit 2 opties:
Heb je via een CUBE store een fiets besteld die onder deze terugroepactie valt? Neem dan contact op via info@cubestores.nl voor een oplossing.
Kijk voor meer informatie op de website van CUBE.
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