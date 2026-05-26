Waarschuwing veiligheid: Crankarmen Cube e-bike

Om welke e-bike gaat het?

Het gaat om e-bike-modellen van CUBE uit modeljaar 2026 met 2026 ACID Carbon Hybrid crankarmen.

Controleer het framenummer

Wil je weten of jouw fiets hieronder valt? Check dan het framenummer op de website van CUBE.

Wat kan ik vervolgens doen?

Gebruik de fiets niet meer tot de crankarmen zijn vervangen.

Je kunt kiezen uit 2 opties:

Permanente vervanging door aluminium crankarmen.

Jouw carbon crankarmen worden vervangen door aluminium crankarmen. Als compensatie ontvang je gratis een ACID e-bike Front Light PRO-E t.w.v. €149,95. Tijdelijke vervanging door aluminium crankarmen.

Jouw carbon crankarmen worden tijdelijk vervangen door aluminium crankarmen. Zodra de vernieuwde carbon crankarmen beschikbaar zijn, worden deze alsnog gemonteerd. De verwachte levertijd hiervan is ongeveer 12 maanden.

Fiets besteld?

Heb je via een CUBE store een fiets besteld die onder deze terugroepactie valt? Neem dan contact op via info@cubestores.nl voor een oplossing.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CUBE.