Elektrische fiets kopen: waar let je op?

Vering

Zowel de zadelpen als de voorvork kan geveerd zijn. Dit geeft extra comfort, maar per fiets verschilt hoe stug of juist week de vering is.

Het is niet zo dat een fiets zonder vering per se écht oncomfortabel is. Op vlak wegdek zul je het verschil vaak niet eens merken.

De sportievere fietser geeft soms de voorkeur aan weinig of zelfs geen vering. Wil je de vering testen tijdens een proefrit, pak dan bijvoorbeeld wat drempels en klinkerwegen mee.