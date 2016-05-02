Elektrische fiets kopen: waar let je op?

Wil je zonder moeite heuvel op of tegen de wind in fietsen? Dan is een e-bike de ideale oplossing. Maar waar moet je op letten als je een elektrische fiets gaat kopen? Wij zetten het voor je op een rijtje.
Expert elektrische fietsen
Wil je weten welke elektrische fiets het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste elektrische fiets.
Onze experts vertellen alles wat je moet weten over een elektrische fiets kopen. Ook probeerden ze een aantal e-bikes uit.
Een middenmotor met krachtsensor is het populairst, want daarmee voelt het fietsen het meest natuurlijk aan. De krachtsensor stemt de motorkracht op jouw trapkracht af. Het voelt alsof je zelf meer kracht en uithoudingsvermogen hebt.
Midden- en achtermotoren zijn het krachtigst: prettig in heuvelachtig terrein.
De voorwielmotor is goedkoper en met een lichte pedaalaanraking krijg je al maximale elektrische ondersteuning. Dat voelt minder natuurlijk, maar kan toch prettig zijn als je weinig kracht of uithoudings-vermogen hebt. De ondersteuning bij voorwielmotoren reageert soms met vertraging en vraagt gewenning.
Lees meer over:
Midden-, voorwiel- of achterwielmotor en sensoren
Je kunt kiezen voor een naafversnelling of een derailleurversnelling. Een naafversnelling is iets duurder en heeft door de verborgen tandwielen en vaak dichte kettingkast minder onderhoud nodig.
Bij een naafversnelling is riemaandrijving optioneel. Riemaandrijving betekent minder onderhoud en is duurzamer, maar is vaak wel €150 tot €200 duurder.
Voor Nederlandse omstandigheden zijn de gemiddeld aanwezige 7 of 8 versnellingen meestal voldoende. Wil je meer versnellingen, een heel sportieve fiets of iets lagere aanschafprijs? Dan kun je voor een derailleur kiezen. Die heeft meer onderhoud nodig, maar dat kun je wel makkelijk zelf doen.
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Versnellingen en ketting of riem bij e-bikes
Vooral de accucapaciteit bepaalt hoe ver je kunt fietsen met een e-bike. Accu's zijn er van zo'n 250 tot rond de 900 Wattuur (Wh). De kleinste zijn vooral geschikt voor stadsgebruik. De grotere voor tourritten, een grote woon-werkafstand of als je minder vaak wilt opladen.
Voor veel fietsers is een accu van rond de 500 Wh een mooi compromis voor sporadische langere ritten. Ook kun je daarmee accuverslechtering na jaren gebruik opvangen.
Gemiddeld kom je op een nieuwe volle 500 Wh-accu ongeveer 50 km ver bij maximale elektrische ondersteuning en 100 km bij weinig ondersteuning.
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De accu van een elektrische fiets
De zithouding bepaalt hoe sportief of comfortabel de e-bike is. Voor een fijne zit van je e-bike moet je ook de juiste framemaat bepalen.
Hou je van sportief fietsen? E-bikes met een voorovergebogen zit geven minder luchtweerstand, en dus minder energieverlies. Sportieve e-bikes met zo'n zithouding hebben vaak een (vrij) recht stuur en harder zadel.
De meeste mensen geven de voorkeur aan een wat rechtere, comfortabele zithouding. Daarbij horen vaak een (licht) gebogen stuur en zachter zadel.
De zadelpen en de voorkant (voorvork of balhoofd) kunnen geveerd zijn. Dit geeft extra comfort, maar per fiets verschilt hoe stug of juist soepel de vering is.
Een fiets zonder vering hoeft niet per se oncomfortabel te zijn. Op vlak wegdek merk je het verschil vaak niet eens.
Sportievere fietsers kiezen soms voor weinig of zelfs geen vering. Wil je de vering testen tijdens een proefrit? Pak dan wat drempels en klinkerwegen mee.
Bredere banden geven extra comfort, ook omdat de bandenspanning lager mag zijn. Bredere banden leiden op een e-bike niet tot zwaarder trappen.
Op de band zelf staat de breedte. Die begint bij ongeveer 37 mm. Vanaf ongeveer 47 mm fietst het vaak merkbaar comfortabeler.
Het zadel kan verschillen in hardheid en breedte. Je krijgt pas een goede indruk bij een lange proefrit. Gelukkig kun je een zadel makkelijk vervangen.
Bekijk en vergelijk:
Elektrische fietsen met een comfortabele zithouding
Elektrische fietsen met een sportieve zithouding
Het uiterlijk van e-bikes speelt steeds vaker een rol. Er is ook veel meer te kiezen dan een jaar of 5 terug. Niet alleen qua kleur, ook bijvoorbeeld de plaats van de accu. Of denk aan modellen als fatbikes.
Je ziet steeds vaker een accu die in de schuine buis verdwijnt. Daarmee ziet de fiets er sportiever uit en minder als e-bike. Dit komt wel met een meerprijs: je ziet het weinig bij fietsen onder de €2500.
Een accu onder de bagagedrager kan juist weer handiger zijn. Bijvoorbeeld als je je e-bike tussen andere fietsen parkeert en de achterzijde het best bereikbaar is. In onze vergelijker kun je filteren op accupositie en op kleur.
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Onze urban e-bikes test: Ampler Curt, Cowboy 4 en niet meer leverbare VanMoof S3
Fatbikes: kenmerken, voordelen en nadelen
Een voordeel van een elektrische fiets kopen bij een fietsenwinkel in de buurt, is dat je daar altijd terechtkunt in geval van problemen. Valt de fiets onverwacht uit, dan heb je hulp bij de hand. Maar de aanschafprijs ligt bij een online fietsenwinkel soms wel een paar honderd euro lager.
Belangrijk is het maken van 1 of meerdere proefritten. Neem er de tijd voor en maak zo mogelijk een uitgebreide proefrit op verschillende modellen. Zo kom je te weten welk type fiets en welk aandrijfsysteem het beste bij je past.
Let daarbij vooral op de zithouding. Heb je genoeg comfort? Voelt de motorondersteuning prettig aan bij verschillende snelheden en ondersteuningsstanden? Probeer bij voorkeur verschillende soorten wegdek en een route die overeenkomt met hoe je de fiets gaat gebruiken.
Wil je in een online fietsenwinkel een elektrische fiets kopen?
Volg dan ons stappenplan
Een elektrische fiets is ideaal voor recreatief gebruik, woon-werkverkeer en om naar school te gaan. De elektrische ondersteuning van een e-bike stopt rond de 25 km/u en er geldt geen helm- en verzekeringsplicht. Bekijk de voor- en nadelen. De fatbike en urban e-bike vallen ook in deze categorie.
Lees meer over:
Elektrische fietsen
Een speed pedelec is een extra snelle e-bike die tot 45 km/u elektrisch ondersteunt. Hij heeft een blauw kenteken en is minimaal WA verzekerd. Als bestuurder van zo'n speed bike moet je een helm dragen en een bromfietsrijbewijs hebben.
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Speed pedelecs
Handig als je kinderen of spullen moet vervoeren. Er zijn 2 soorten elektrische bakfietsen: tweewielers en driewielers. De laatste tijd is ook de longtail e-bike in opkomst. Een fiets die een extra lange bagagedrager heeft, vaak met plaats voor 2 zitjes achter elkaar.
Let als je een bakfiets koopt op de hoogte van de bak en het gebruiksgemak. Voor de motor en accu kies je een combinatie die ook bij gewone e-bikes goed uit de test komt.
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Elektrische bakfietsen
Wil je een goedkopere e-bike kopen? Let dan hierop:
Je kunt ook besparen door een tweedehands of refurbished e-bike te kopen. Let dan vooral op de staat van de accu. Controleren kan met een lange proefrit of een speciale accutester bij sommige fietswinkels. Weet dat een nieuwe accu al snel €500 kost.
Voor de handige fietser: je kunt een normale fiets ombouwen tot elektrische.
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Motoren en sensoren
Goedkopere e-bikes
We vroegen aan 2500 leden van ons Consumentenbond Panel hoe tevreden ze zijn met hun e-bike. Bij de oordelen van deze duizenden gebruikersreviews valt op dat:
We kregen voldoende ervaringen binnen voor 15 merken, waaronder Batavus, Dutch ID, Gazelle, Koga, Stella en Trek. Lees meer over het beste merk e-bike volgens gebruikers als het gaat om tevredenheid, mankementen en prijs-kwaliteitverhouding.
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Beste uit de Test en aanraders
Sinds een aantal jaren kun je voor een 'fiets van de zaak' kiezen. Je telt 7% van de aanschafwaarde bij je inkomen op. Valt je inkomen in de middelste belastingschijf (tot €78.426), dan betaal je daar dan 37,56% belasting over (2026). Een e-bike ter waarde van €2500 rijd je dan voor ongeveer €70 per jaar.
Kreeg je een reiskostenvergoeding? Dan vervalt die vaak voor de dagen dat je met de fiets komt. Daarmee is het vooral bij een reisafstand tot 10 à 15 km een fiets van de zaak aantrekkelijk.
Denk erover na om je e-bike te verzekeren. Er worden jaarlijks tienduizenden e-bikes gestolen. Vooral als je je fiets wel eens wat langer in het openbaar parkeert of als je geen afgesloten fietsenberging hebt, is een verzekering geen slecht idee. Ook een ART2-goedgekeurd slot is aan te raden en je kunt overwegen een fiets te nemen met gps-tracker of deze achteraf in te (laten) bouwen.
Weet ook dat reparaties aan e-bikes prijzig kunnen zijn, vooral aan de motor en accu. Ook al heb je wettelijk gezien recht op een goed product, het is niet altijd duidelijk hoe lang onderdelen mee moeten gaan. Wil je het risico op kosten en gezuer buiten de garantieperiode verlagen, dan kun je vaak voor verlengde garantie kiezen bij de aanschaf van je e-bike. Meer over garantie bij e-bikes.
Met onze test zie je meteen welke elektrische fietsen goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.