Elektrische fiets kopen: waar let je op?

Een middenmotor met krachtsensor is het populairst, want daarmee voelt het fietsen het meest natuurlijk aan. De krachtsensor stemt de motorkracht op jouw trapkracht af. Het voelt alsof je zelf meer kracht en uithoudingsvermogen hebt.

Midden- en achtermotoren zijn het krachtigst: prettig in heuvelachtig terrein.

De voorwielmotor is goedkoper en met een lichte pedaalaanraking krijg je al maximale elektrische ondersteuning. Dat voelt minder natuurlijk, maar kan toch prettig zijn als je weinig kracht of uithoudings-vermogen hebt. De ondersteuning bij voorwielmotoren reageert soms met vertraging en vraagt gewenning.

Lees meer over:

Midden-, voorwiel- of achterwielmotor en sensoren