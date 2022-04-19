Urban e-bikes test: Ampler Curt, Cowboy 3, VanMoof S3

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:25 juli 2025
Bij e-bikes gaat steeds meer aandacht uit naar design. Bij urbanbikes zorgt het minimalistische ontwerp wel voor wat nadelen op andere punten, zoals een ontbrekend display of versnellingen.
De ene urban bike is de andere niet. Ook al zijn de 3 e-bikes in onze vergelijking bedoeld voor kortere ritten, de hoeveelheid comfort verschilt. De zithouding is soms wel erg sportief, wat niet iedereen zal bevallen. Sommige urbanbikes hebben wel brede banden waardoor er ondanks ontbrekende vering voldoende comfort overblijft.
Urbanbikes zijn de laatste jaren flink in prijs gestegen. Nog meer dan bij gewone e-bikes. Daarmee zijn urban bikes geen prijspakkers meer. Toch krijg je soms wel techniek die je alleen bij nog duurdere 'gewone' e-bikes ziet, zoals een bijbehorende app waarmee je je fiets op kan sporen.
Een elektrische fiets als statement, dat is de urban e-bike. Ze zijn niet bedoeld voor lange fietstochten, maar wat kortere ritten. Urban bikes hebben een minimalistisch ontwerp, vaak zijn de kabels en accu weggewerkt en soms mist een display of versnellingen. Bijna altijd de e-bike connect: met app en soms ingebouwde GPS. Hoe verschilt een urban bike verder van een 'gewone' e-bike? En welke kies je dan?
Ondanks het relatief simpele ontwerp van urban bikes, zijn ze niet probleemloos. Onder meer door de eigen technieken en onderdelen die de merken gebruiken. Je kunt daardoor niet even naar de fietsenwinkel om de hoek. Uiteindelijk speelde dit ook mee in het failissement van VanMoof. Houd dit wel in het achterhoofd als je kiest voor een urban e-bike.