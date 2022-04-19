Urban e-bikes test: Ampler Curt, Cowboy 3, VanMoof S3

Een elektrische fiets als statement, dat is de urban e-bike. Ze zijn niet bedoeld voor lange fietstochten, maar wat kortere ritten. Urban bikes hebben een minimalistisch ontwerp, vaak zijn de kabels en accu weggewerkt en soms mist een display of versnellingen. Bijna altijd de e-bike connect: met app en soms ingebouwde GPS. Hoe verschilt een urban bike verder van een 'gewone' e-bike? En welke kies je dan?

Ondanks het relatief simpele ontwerp van urban bikes, zijn ze niet probleemloos. Onder meer door de eigen technieken en onderdelen die de merken gebruiken. Je kunt daardoor niet even naar de fietsenwinkel om de hoek. Uiteindelijk speelde dit ook mee in het failissement van VanMoof. Houd dit wel in het achterhoofd als je kiest voor een urban e-bike.