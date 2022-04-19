Urban e-bikes test: Ampler Curt, Cowboy 3, VanMoof S3

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Urban e-bikes test: Ampler Curt, Cowboy Classic/Cruiser 4, VanMoof S3

Test
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Urbanbikes hebben een minimalistisch ontwerp. Het zijn hippe e-bikes die populair zijn door hun looks en gadgets. We vergelijken de Cowboy Classic/Cruiser 4 (ST), VanMoof S3 en Ampler Curt.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:25 juli 2025

Urban ebike Domino

Wat opvalt in de test urban e-bikes

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    Design boven alles?

    Bij e-bikes gaat steeds meer aandacht uit naar design. Bij urbanbikes zorgt het minimalistische ontwerp wel voor wat nadelen op andere punten, zoals een ontbrekend display of versnellingen.

  2. 2
    Rijkarakter verschilt

    De ene urban bike is de andere niet. Ook al zijn de 3 e-bikes in onze vergelijking bedoeld voor kortere ritten, de hoeveelheid comfort verschilt. De zithouding is soms wel erg sportief, wat niet iedereen zal bevallen. Sommige urbanbikes hebben wel brede banden waardoor er ondanks ontbrekende vering voldoende comfort overblijft.

  3. 3
    Prijs

    Urbanbikes zijn de laatste jaren flink in prijs gestegen. Nog meer dan bij gewone e-bikes. Daarmee zijn urban bikes geen prijspakkers meer. Toch krijg je soms wel techniek die je alleen bij nog duurdere 'gewone' e-bikes ziet, zoals een bijbehorende app waarmee je je fiets op kan sporen.

Welke urban e-bikes hebben we getest?

ampler curt-belt-right-side Ampler Curt

  • Prijs: €3690
  • Aandrijving: geen versnelling en riem of 10 versnellingen en ketting.
  • Accu: 336 Wh.


cowboy-4-black_1920 Cowboy Classic/Cruiser 4 (ST)

  • Prijs: €2690/€2990
  • Aandrijving: geen versnellingen, met riemaandrijving.
  • Accu: 360 Wh.

VanMoof S3 d1920_pdp_slight_header_01 VanMoof S3

  • Prijs: €2500 bij testen. In juli 2023 ging VanMoof failliet. Het bedrijf werd overgenomen door een Britse onderneming. Inmiddels verkoopt het bedrijf de VanMoof S6 en S6 open die in vergelijking met de S3 op diverse punten veranderd en verbeterd zijn, zoals de motor (nu met krachtsensor) en versnelling.
  • Versnellingen: viertraps automaat.
  • Accu: 504 Wh.

Conclusie

Een elektrische fiets als statement, dat is de urban e-bike. Ze zijn niet bedoeld voor lange fietstochten, maar wat kortere ritten. Urban bikes hebben een minimalistisch ontwerp, vaak zijn de kabels en accu weggewerkt en soms mist een display of versnellingen. Bijna altijd de e-bike connect: met app en soms ingebouwde GPS. Hoe verschilt een urban bike verder van een 'gewone' e-bike? En welke kies je dan?

Ondanks het relatief simpele ontwerp van urban bikes, zijn ze niet probleemloos. Onder meer door de eigen technieken en onderdelen die de merken gebruiken. Je kunt daardoor niet even naar de fietsenwinkel om de hoek. Uiteindelijk speelde dit ook mee in het failissement van VanMoof. Houd dit wel in het achterhoofd als je kiest voor een urban e-bike.

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