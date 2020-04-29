Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:15 augustus 2024
Eén grote fietsenwinkel kwam gemiddeld als goedkoopste uit het onderzoek. Deze fietsenwinkel levert de fiets zonder extra kosten bij je thuis.
Vijf grote fietsmerken vonden wij vaak met standaard 10% korting in fietsenwinkels. Veel andere merken worden voor de adviesprijs verkocht.
Een servicebeurt en onderhoudsbeurt zit meestal bij de prijs inbegrepen. Bij veel online fietsenwinkels betaal je deze apart en de onderlinge verschillen zijn groot.
We hebben de volgende fietsenwinkels in onze test meegenomen:
|Atlas Fietsen
|Fietsvoordeelshop
|Banierhuis
|Het Zwarte Fietsenplan
|Bike Totaal
|Mantel
|Dekker Tweewielers
|Meer voor Fietsen
|Fietsenconcurrent
|Peter Terlouw (nu World of Bikes)
|Fietsenstunt
|Premiumbikes
|Fietsenwinkel
|Profile (nu Bike Totaal)
|Fietsonline
|Rijwiel Cash en Carry
De goedkoopste fietsenwinkel is inclusief service en onderhoudsbeurt gemiddeld 3% goedkoper. De duurste fietsenwinkel is gemiddeld 11% duurder.