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Goedkoopste fietsenwinkel: prijspeiling

Test
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Bij welke fietsenwinkel ben je gemiddeld het goedkoopst uit? Wij vergeleken de prijzen van ruim 200 elektrische fietsen bij 16 grote (online) fietsenwinkels.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:15 augustus 2024

Goedkoopste fietswinkel prijs 1200x800

Wat opvalt in de test goedkoopste fietsenwinkels

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    De goedkoopste fietsenwinkel

    Eén grote fietsenwinkel kwam gemiddeld als goedkoopste uit het onderzoek. Deze fietsenwinkel levert de fiets zonder extra kosten bij je thuis.

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    Korting op sommige merken

    Vijf grote fietsmerken vonden wij vaak met standaard 10% korting in fietsenwinkels. Veel andere merken worden voor de adviesprijs verkocht.

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    Inclusief of exclusief servicebeurt

    Een servicebeurt en onderhoudsbeurt zit meestal bij de prijs inbegrepen. Bij veel online fietsenwinkels betaal je deze apart en de onderlinge verschillen zijn groot.

We hebben de volgende fietsenwinkels in onze test meegenomen:

Atlas Fietsen Fietsvoordeelshop
Banierhuis Het Zwarte Fietsenplan
Bike Totaal Mantel
Dekker Tweewielers Meer voor Fietsen
Fietsenconcurrent Peter Terlouw (nu World of Bikes)
Fietsenstunt Premiumbikes
Fietsenwinkel Profile (nu Bike Totaal)
Fietsonline Rijwiel Cash en Carry

De goedkoopste fietsenwinkel is inclusief service en onderhoudsbeurt gemiddeld 3% goedkoper. De duurste fietsenwinkel is gemiddeld 11% duurder.

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