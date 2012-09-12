Ondersteuningsstanden elektrische fiets

Met een elektrische fiets of e-bike trap je lichter omdat de elektrische motor je ondersteuning geeft. Je moet nog wel altijd zelf mee trappen. Volledig vooruitbewegen op de motor, zoals bij een scooter, is verboden.

Krachtsensor

Bij fietsen met een krachtsensor kun je de mate van ondersteuning instellen met standen op het stuur. Van geen elektrische ondersteuning tot de maximale kracht die de motor kan leveren. Een krachtsensor vind je meestal bij een e-bike met middenmotor.

Rotatiesensor of snelheidssensor

Een rotatie- of snelheidssensor vind je vaak terug op goedkopere e-bikes, vaak met voorwielmotor. Bij deze sensoren kun je met de ondersteuningsstanden alleen de maximale snelheid veranderen. Bijvoorbeeld tot 18 of tot 25 km per uur. Bij dit soort fietsen levert de e-bike altijd de maximale kracht. Je kunt niet kiezen om zelf wat meer werk te doen, bijvoorbeeld uit gezondheidsoverwegingen.

Lees meer over:

Motoren en sensoren

Maximaal 25 km per uur

De ondersteuning van een gewone elektrische fiets mag wettelijk gezien niet hoger zijn dan 25 km per uur. Net boven de 25 km per uur wordt de ondersteuning minder. En vanaf de 26 à 28 km per uur moet je zelf alle kracht leveren. Extra krachtige e-bikes, zogenoemde speed pedelecs, bieden ondersteuning tot 45 km per uur, maar die zijn duurder in aanschaf en hebben een helm- en verzekeringsplicht.