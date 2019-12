Een elektrische fiets biedt net dat 'steuntje in de rug' dat je bij het optrekken, tegenwind en een helling nodig hebt. Maar welke verschillen zijn er tussen e-bikes en hoe kies je het exemplaar dat bij je past? We bespreken de belangrijkste aandachtspunten zoals motor, accu, versnellingen, display en zitpositie.

Met een elektrische fiets of e-bike trap je lichter omdat de elektrische motor je ondersteuning geeft. De mate van ondersteuning kun je instellen op het stuur: van geen elektrische ondersteuning tot de maximale kracht die de motor kan leveren.

Maximaal 25 km per uur

De ondersteuning van een gewone elektrische fiets bouwt af bij ongeveer bij 25 km per uur. Net boven de 25 km per uur wordt de ondersteuning minder en vanaf de 26 à 28 km per uur moet je zelf alle kracht leveren. Extra krachtige e-bikes, zogenoemde speed pedelecs, bieden ondersteuning tot 45 km per uur, maar die zijn duurder in aanschaf en hebben een helm- en verzekeringsplicht.

Keuzes bij aanschaf van je e-bike

Je kunt de door ons geteste e-bikes vergelijken of gewoon voor de beste e-bikes kiezen. Sommige zaken, zoals zitpositie en het versnellingssysteem, zijn echter voorkeursafhankelijk.

Sommige zaken, zoals zitpositie en het versnellingssysteem, zijn echter voorkeursafhankelijk.

