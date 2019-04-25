Hoeveel kost een e-bike?

De gemiddelde verkoopprijs van een elektrische fiets ligt ruim boven de €2500. Er zijn ook e-bikes die de helft of nog minder kosten. Er zijn soms (duidelijke) verschillen, maar je kunt niet zeggen dat een fiets die 2 keer zo duur is ook 2 keer zo goed is.

Goedkopere e-bikes getest

In onze uitgebreide e-biketest richten we ons op e-bikes met middenmotoren. We hebben enkele tientallen e-bikes met prijzen tussen de €1500 en €2000 getest.

We bekijken soms goedkopere fietsen met achter- en voorwielmotor. Zoals de Decathlon B’twin Elops 900. Dit is een instap e-bike met achterwielmotor en veiligere hydraulische schijfremmen. Deze e-bike kost €1300.

Nadelen goedkope elektrische fiets

Meestal hebben goedkopere e-bikes wel nadelen. Gebruik je je e-bike regelmatig en voor een langere periode, dan zijn er vaak goede redenen om meer te betalen. Een aantal verschillen tussen goedkope en duurdere e-bikes ontdek je tijdens proefritten. Maar sommige nadelen ontdek je pas nadat je de fiets een tijd gebruikt.

Duurzaamheid en kwaliteit

Bij goedkopere fietsen zijn onderdelen vaak minder duurzaam.

De kwaliteit van versnellingsonderdelen en accu's is vaak minder goed. De kans dat je er na een paar jaar problemen mee krijgt, is daarmee groter. Ook zijn de remmen vaak minder krachtig en slechter te doseren. Het frame, de afwerking en het display zijn vaak eenvoudiger.

Bedenk ook dat onderdelen van bekende merken niet meteen topkwaliteit betekenen. Zo heeft Shimano veel verschillende versnellingsonderdelen, van goedkoop tot duur. De duurdere productlijnen zijn vaak duurzamer.

Ook als je veel of vrij sportief fietst, kun je profijt hebben van betere onderdelen.

Gebruik je de fiets alleen voor korte ritjes in de stad? Dan is over de kwaliteitsnadelen misschien wel heen te stappen.

Meer kans op problemen

Goedkoop kan uiteindelijk duurkoop blijken. Uit ons tevredenheidsonderzoek van e-bikes blijkt dat bij goedkopere fietsen de kans op mankementen flink groter is.

Een voorbeeld is een kapotte accu. In de prijsklasse van €1000 tot €1500 worden 50% meer kapotte accu's gemeld dan in hogere prijsklassen. En dat is bij fietsen tot 4 jaar oud. Bij een hogere leeftijd wordt dit verschil groter.

Minder goede elektrische aandrijving

De elektrische aandrijving, dus de motor en de sensor, zijn bij goedkopere e-bikes vaak minder goed. En dit merk je bij elke rit.

Goedkopere fietsen hebben met een rotatiesensor. Die reageert niet op de pedaalkracht, maar alleen of je pedalen ronddraait. Daardoor voelt het trappen niet heel natuurlijk aan, zeker in combinatie met een voorwielmotor. Ook reageert een rotatiesensor vaak met wat vertraging. Stop je met trappen, dan ijlt de ondersteuning nog even na, iets waar je aan moet wennen.

Met een rotatiesensor kun je de kracht van motor vaak niet instellen. Met de standen op het stuur regel je alleen de maximale snelheid voor de elektrische ondersteuning, maar de motor werkt altijd op volle kracht.

Duurdere fietsen hebben vaker een middenmotor met krachtsensor. Dat voelt voor de meeste mensen prettiger en natuurlijker aan. Met de ondersteuningstanden op het stuur regel je de verhouding tussen de kracht die je zelf levert en die van de motor. Een krachtsensor vind je bijna nooit bij fietsen onder de €1750.

Kenmerken goedkope elektrische fietsen

Zo herken je over het algemeen een goedkope e-bike:

De e-bikes hebben meestal een goedkope voorwielmotor of goedkope sensoren. Vaak hebben deze fietsen geen krachtsensor, maar een goedkopere rotatiesensor. Daardoor voelt het trappen, zeker in combinatie met voorwielmotor, niet zo natuurlijk aan. Je moet er meer aan wennen, maar het is voor sommigen wel voldoende. Meer over de verschillen tussen voorwiel- en middenmotor.

Vaak geven ze te weinig ondersteuning onder zware omstandigheden. Als je een flinke helling op moet, leveren ze soms niet genoeg kracht.

De displays geven vaak beperkte informatie. Soms alleen ledlichtjes die de ondersteuningstand en de acculading aangeven, Op duurdere fietsen worden minimaal snelheid, maar vaak ook uitgebreide ritgegevens getoond.

Het comfort is soms beperkt. Voorvork- en/of zadelpenvering ontbreekt soms. En ook bredere banden (vanaf zo'n 47 mm breed) die extra vering geven zie je bijna alleen terug op duurdere fietsen.

De kwaliteit van de onderdelen is vaak minder. De kans dat de fiets lang meegaat zonder problemen is kleiner dan bij duurdere exemplaren.

De kwaliteit van de accu verslechtert naar verhouding snel bij goedkopere fietsen. Soms gebruiken fabrikanten goedkope accu's (uit restpartijen). In ons laatste tevredenheidsonderzoek werden in de prijsklasse van €1000 tot €1500 ongeveer 50% meer kapotte accu’s gemeld dan in hogere prijsklassen.

De stabiliteit van het frame is bij de meeste bekende merken tegenwoordig wel in orde. Bij goedkopere e-bikes van onbekendere merken wil het frame nog wel eens een zwak punt zijn. Dit merk je vooral als je zelf wat zwaarder bent of hard de bocht door gaat.

De remmen zijn soms een zwak punt. Hydraulische velgremmen of schijfremmen zijn geschikter voor een hogere snelheid van e-bikes. Dat in plaats van goedkopere mechanische remmen, zoals rollerbrakes of v-brakes.

Bij de allergoedkoopste e-bikes werkt de verlichting op losse batterijen, in plaats van via de fietsaccu. Onhandig, je kunt ze niet met een knop op het stuur in- en uitschakelen.

Vaak is er maar 1 framemaat beschikbaar. De ideale zithouding vinden is dan lastiger dan bij fietsen die in meer maten leverbaar zijn. Zeker als je geen gemiddeld postuur hebt.

Aanbiedingen dure e-bikes en uitlopende modellen

Als een fabrikant een nieuw model introduceert, kun je korting krijgen op het uitlopende model. Die korting kan flink oplopen. Van honderden tot meer dan duizend euro. Oudere modellen zijn daarom soms de beste deal. Zeker als de wijzigingen in het nieuwe model klein zijn, zoals een andere kleur en gewijzigde details.

De meeste deals voor uitlopende modellen vind je in de periode september tot en met november. Je kunt ze vinden bij je lokale fietswinkel én winkels die (ook) online verkopen. Een alternatief is kiezen voor een jonggebruikt of refurbished model. De grootste gespecialiseerde website in refurbished en overjarige modellen is Upway.nl.

Reparatie en service na aankoop

Sommige (online) fietswinkels en verschillende supermarkten en bouwmarkten verkopen regelmatig goedkope e-bikes. Ze bieden deze aan voor heel aantrekkelijke prijzen. Bedenk dan: