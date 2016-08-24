Voordelen en nadelen van de elektrische fiets

Voordelen e-bike

Comfortabel

Dankzij de elektrische ondersteuning fiets je licht en comfortabel. Ook met tegenwind of als je tegen een heuvel op fietst. Zo kom je niet meer bezweet op kantoor of school aan.

Dankzij de elektrische ondersteuning fiets je licht en comfortabel. Ook met tegenwind of als je tegen een heuvel op fietst. Zo kom je niet meer bezweet op kantoor of school aan. Ideaal voor langere afstanden

Je legt makkelijker grote afstanden af zonder moe te worden. Zorg wel voor een goede accu.

Je legt makkelijker grote afstanden af zonder moe te worden. Zorg wel voor een goede accu. Snel

Je kunt langer met een hoge snelheid fietsen dan bij een gewone fiets. Bijvoorbeeld 25 kilometer per uur. Op korte afstanden in de stad is de e-bike vaak even snel of sneller dan de brommer of auto.

Nadelen e-bike

Behoorlijk duur in aanschaf

Een elektrische fiets kopen is naar verhouding duur ten opzichte van een gewone fiets. Wel zijn er flinke prijsverschillen: ze zijn er voor minder dan €1000, maar een luxer exemplaar van een bekend merk kost al snel 2 tot 4 keer zoveel. Je kunt ook een tweedehands of refurbished e-bike kopen.

Een elektrische fiets kopen is naar verhouding duur ten opzichte van een gewone fiets. Wel zijn er flinke prijsverschillen: ze zijn er voor minder dan €1000, maar een luxer exemplaar van een bekend merk kost al snel 2 tot 4 keer zoveel. Je kunt ook een tweedehands of refurbished e-bike kopen. Onderhoud en reparaties zijn naar verhouding duur

Door de elektrische onderdelen zijn het onderhoud en reparaties duurder dan bij een normale fiets. Als de accu of motor vervangen moet worden kost dat al snel €500 of meer.

Door de elektrische onderdelen zijn het onderhoud en reparaties duurder dan bij een normale fiets. Als de accu of motor vervangen moet worden kost dat al snel €500 of meer. Mindere duurzaamheid en levenduur

De duurzaamheid en levensduur van e-bikes is flink minder dan normale fietsen. E-bikes zijn gevoeliger voor defecten dan gewone fietsen.

De duurzaamheid en levensduur van e-bikes is flink minder dan normale fietsen. E-bikes zijn gevoeliger voor defecten dan gewone fietsen. Relatief zwaar

Het plaatsen van een e-bike op een fietsendrager kan lastig zijn. Zeker in je eentje.

Het plaatsen van een e-bike op een fietsendrager kan lastig zijn. Zeker in je eentje. Diefstalgevoelig

De kans dat een e-bike wordt gestolen is groot. Veel groter dan dat je auto wordt gestolen. Zet hem bij voorkeur vast met een extra slot en denk na over een fietsverzekering.

Voor- of nadelen?

Duurzaamheid

Of een elektrische fiets duurzaam is, hangt af van hoe je hem gebruikt. Rijd je er alleen mee in plaats van de normale fiets, dan heeft hij flink wat extra impact op het milieu. Maar hoe meer kilometers met een brommer of auto je ermee vervangt, hoe milieuvriendelijker. Lees meer over de duurzaamheid van elektrische fietsen.

Of een elektrische fiets duurzaam is, hangt af van hoe je hem gebruikt. Rijd je er alleen mee in plaats van de normale fiets, dan heeft hij flink wat extra impact op het milieu. Maar hoe meer kilometers met een brommer of auto je ermee vervangt, hoe milieuvriendelijker. Lees meer over de duurzaamheid van elektrische fietsen. Gezondheid

Vervang je je gewone fiets door een elektrische, dan is een elektrische fiets minder gezond. Je belast je spieren minder. Wel kun je op de meeste fietsen met een krachtsensor instellen hoeveel kracht de motor moet leveren. Fiets je meer met je elektrische fiets dan je met een gewone zou doen, dan valt het gezondheidsnadeel mee. Alleen de fietsbeweging levert ook al voordelen op.

Fietsen naar werk en school

Een elektrische fiets is ideaal voor woon-werkverkeer en om naar school te gaan. Daarom worden de fietsen steeds populairder. Zeker als je langere afstanden aflegt, is het een goed alternatief voor de auto of het openbaar vervoer.

Wil je een fiets of elektrische fiets gebruiken voor woon-werkverkeer? Lees dan meer over de fiets van de zaak.

Elektrische fiets vergroot mobiliteit

Een e-bike kan ook heel waardevol zijn als je slecht ter been bent of je een slecht conditie hebt. Een elektrische fiets vergroot je wereld, je kunt langer blijven fietsen of een grotere afstand afleggen.

Lage instap

Het frame met lage instap of damesframe wordt het meest verkocht. Dit frame heeft geen horizontale buis. Het op- en afstappen met dit frame is makkelijker waardoor fietsen met zo'n frame meer verkocht worden. Sommige modellen hebben een extra lage instap. De schuine buis tussen stuur en trappers loopt dan niet recht, maar juist gebogen of met een hoek.

Gewone of elektrische fiets?

Of je kiest voor een gewone fiets of een elektrische fiets hangt af van de kilometers die je aflegt, je fysieke conditie en je eigen wensen.

Speed pedelec

Voor langere afstanden kun je bijvoorbeeld ook een speed pedelec kopen. Deze fiets geeft elektrische ondersteuning tot 45 kilometer per uur. Dat is een stuk sneller dan een gewone elektrische fiets. Hiervoor heb je wel een helm en verzekering nodig.

Elektrische bakfiets

Vervoer je regelmatig spullen? Dan is een elektrische bakfiets ook heel handig. Zeker in de stad is dit een goed alternatief voor de auto.

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