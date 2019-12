Voordelen en nadelen van de elektrische fiets

Een elektrische fiets heeft voordelen en nadelen. Zo is een e-bike milieuvriendelijk, snel en comfortabel. Maar helaas is de fiets ook behoorlijk duur en de accu beperkt de actieradius.

Voordelen

Comfortabel: Dankzij de elektrische ondersteuning fiets je licht en comfortabel. Ook met tegenwind of bergop.

Dankzij de elektrische ondersteuning fiets je licht en comfortabel. Ook met tegenwind of bergop. Ideaal voor lange afstanden: Je kunt makkelijker grote afstanden afleggen zonder vermoeid te raken. Zorg wel voor een goede accu.

Je kunt makkelijker grote afstanden afleggen zonder vermoeid te raken. Zorg wel voor een goede accu. Snel: Indien gewenst kun je hogere snelheden - rond de 25 kilometer per uur - langer aanhouden dan bij een gewone fiets, waardoor de reistijd eerder concurreert met andere vervoermiddelen.

Indien gewenst kun je hogere snelheden - rond de 25 kilometer per uur - langer aanhouden dan bij een gewone fiets, waardoor de reistijd eerder concurreert met andere vervoermiddelen. Milieuvriendelijk: Bij gebruik in plaats van de auto of brommer reduceer je de uitstoot, wat in de stad extra nuttig is. De accu van een e-bike kan meestal gerecycled worden.

Nadelen

Behoorlijk duur in aanschaf: Een elektrische fiets kopen is relatief duur. Wel zijn er flinke prijsverschillen: ze zijn er voor minder dan €1000, maar een luxer exemplaar van een bekend merk kost al snel 2 tot 3 keer zoveel. Je kunt ook een tweedehands e-bike kopen.

Een elektrische fiets kopen is relatief duur. Wel zijn er flinke prijsverschillen: ze zijn er voor minder dan €1000, maar een luxer exemplaar van een bekend merk kost al snel 2 tot 3 keer zoveel. Je kunt ook een tweedehands e-bike kopen. Beperkte actieradius: De capaciteit van de accu kan te krap zijn, zeker als de accu na verloop van tijd slechter wordt. Fietsen zonder elektrische ondersteuning gaat op sommige e-bikes flink zwaarder dan bij een gewone fiets.

De capaciteit van de accu kan te krap zijn, zeker als de accu na verloop van tijd slechter wordt. Fietsen zonder elektrische ondersteuning gaat op sommige e-bikes flink zwaarder dan bij een gewone fiets. Onderhoud en reparaties zijn relatief duur: Door de elektrische componenten zijn het onderhoud en de reparaties duurder dan bij een normale fiets.

Door de elektrische componenten zijn het onderhoud en de reparaties duurder dan bij een normale fiets. Relatief zwaar: Een elektische fiets is al snel minimaal 5 kg zwaarder dan een vergelijkbare normale fiets. Veel beschikken er over loop-/duwassistentie om in ieder geval het verplaatsen uit een berging makkelijker te maken. Denk ook aan de hogere belasting van de fietsdrager op je auto.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische fietsen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste elektrische fiets

Naar werk en school

Een elektrische fiets is ideaal voor woon-werkverkeer en om naar school te gaan. Daarom worden de fietsen steeds populairder. Zeker als je wat langere afstanden aflegt, is het een goed alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. De elektrische fiets is milieuvriendelijk en de vaste lasten (onderhoud en energiekosten) zijn laag. Zorg wel dat de capaciteit van de accu past bij de afstand die je iedere dag aflegt. Want de accu maakt een e-bike duur.

Wil je een (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer gebruiken? Lees dan meer over de fiets van de zaak.

Elektrische fiets vergroot mobiliteit

Een e-bike kan ook heel waardevol zijn als je slecht ter been bent. Een elektrische fiets vergroot je mobiliteit, omdat je zonder veel inspanning een stuk kunt fietsen. Ideaal als je conditie niet meer optimaal is en je toch nog graag een mooie fietstocht wilt maken.

Vanwege het makkelijker op- en afstappen is het het damesframe de populairste keuze. Of zoals ze tegenwoordig vaak genoemd worden: frame met lage instap. Sommige modellen hebben zelf een extra lage instap doordat de buis tussen stuur en trappers niet recht loopt, maar gebogen of met een hoek.

Gewone of elektrische fiets?

Of je kiest voor een gewone fiets of een elektrische fiets is afhankelijk van de kilometers die je aflegt, je fysieke conditie en je eigen wensen. Voor langere afstanden kun je bijvoorbeeld ook een speed pedelec aanschaffen. Deze fiets geeft elektrische ondersteuning tot 45 kilometer per uur: een stuk harder dan een gewone elektrische fiets, maar hiervoor heb je wel een helm en verzekering nodig. Vervoer je regelmatig spullen? Dan kan een elektrische bakfiets ook heel handig zijn, zeker in de stad is dit een goed alternatief voor de auto.

Benieuwd naar de beste elektrische fiets? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf elektrische fietsen.

Lees ook: