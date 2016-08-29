Dat de ene (elektrische) fiets niet even betrouwbaar is als de andere, blijkt ook uit ons groot merkonderzoek. Maar hoe betrouwbaar een e-bike ook is, er blijven altijd onderdelen die slijten. De prijzen van een aantal veelvoorkomende reparaties hebben we voor je op een rij gezet.

Prijzen veelvoorkomende reparaties

Peilmoment maart 2025, zonder materiaal.

Binnen-/buitenband voor vervangen (terugtrap- of velgrem) €15.

Binnen-/buitenband voor vervangen (met voorwielmotor) €30.

Binnen-/buitenband achter vervangen met een kettingkast €25.

Binnen-/buitenband achter vervangen (met achterwielmotor) €40.

Kleine slag uit het wiel halen €22.

Spaken spannen €30.

Ketting spannen en smeren €15.

Riem spannen €20

Ketting vervangen in een kast €30.

Riem vervangen €50.

Versnellingen afstellen voor en achter €20.

Remmen afstellen €15.

Remkabel vervangen €15.

Remblokken vervangen €15.

Pedalen vervangen €7.

Software updaten €25.

Accu test €30.

Ook de prijzen van onderhoudsbeurten hebben we onderzocht. Meer over onderhoud.

Hoe lang mag een reparatie duren?

De Bovag heeft een lijst met veelvoorkomende reparaties (pdf) en de gemiddelde tijd die een reparatie mag kosten. Fietsenmakers die bij de brancheorganisatie zijn aangesloten hebben deze lijst. Zo schat je heel makkelijk de kosten in als je het uurtarief van de fietsenmaker weet.

Vraag de fietsenmaker altijd om een inschatting, want in de lijst gaat het om indicaties. Een normaal uurtarief is €75. Wij kwamen tarieven tegen tussen €60 en €90.

Bovag-garantie

Fietsenmakers die aangesloten zijn bij Bovag geven 3 maanden garantie op een onderhoudsbeurt en reparaties. Meer over de garantie op een elektrische fiets.

Accu elektrische fiets repareren?

Is de accu van je fiets kapot of erg slecht geworden? Dan kun je deze het beste vervangen. Soms is de accu laten reviseren ook nog een optie. Meestal heeft dit alleen zin bij iets oudere modellen. Meer over accu reviseren of vervangen.

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