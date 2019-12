De ene (elektrische) fiets is niet even betrouwbaar als de andere, blijkt ook uit ons groot merkonderzoek. Maar hoe betrouwbaar een fiets ook is, slijtageonderdelen zijn er altijd. We hebben de prijzen van een aantal veelvoorkomende reparaties op een rij gezet.

Prijzen veelvoorkomende reparaties

Peilmoment 2015: door prijsinflatie zouden de prijzen gemiddeld nu iets hoger kunnen liggen.

Band plakken €10.

Binnen-/buitenband voor vervangen (terugtrap- of velgrem) €10 exclusief materiaal, €15 tot €20 inclusief materiaal.

Binnen-/buitenband voor vervangen (trommelrem) €13 exclusief materiaal, €18 tot €23 inclusief materiaal.

Binnen-/buitenband achter vervangen, stalen frame €15 exclusief materiaal, €20 tot €25 inclusief materiaal.

Binnen-/buitenband achter vervangen, aluminium frame €20 exclusief materiaal, €25 tot €30 inclusief materiaal.

Kleine slag uit het wiel halen €15.

Ketting spannen en smeren €10.

Kettingkast (kunststof en dicht) vervangen €21 exclusief materiaal, €35 inclusief materiaal.

Versnellingen afstellen €11.

Remblokken vervangen €16 exclusief materiaal, €20 inclusief materiaal.

Pedalen vervangen €8 exclusief materiaal, €18 inclusief materiaal.

We hebben ook de prijzen van onderhoudsbeurten onderzocht. Meer over onderhoud.

Hoe lang mag een reparatie duren

De Bovag heeft een lijst met veelvoorkomende reparaties (pdf, bron: Bovag) en de gemiddelde tijd die een reparatie mag kosten. Deze lijst tref je aan bij fietsenmakers die zijn aangesloten bij de brancheorganisatie. Zo kun je heel gemakkelijk de kosten inschatten als je het uurtarief van de fietsenmaker weet. Maar vraag altijd om een exactere inschatting, want het gaat hier om indicaties. Een gangbaar uurtarief is €50. Wij kwamen tarieven tegen tussen €35 en €70.

Bovag-garantie

Fietsenmakers die aangesloten zijn bij Bovag geven 3 maanden garantie op een onderhoudsbeurt en reparaties. Meer over de garantie op een elektrische fiets.

Accu elektrische fiets repareren?

Is de accu van je fiets kapot of erg slecht geworden? Dan kun je deze het beste vervangen, in sommige gevallen is reviseren ook nog een optie. Maar dat heeft meestal alleen zin bij iets oudere modellen. Meer over accu reviseren of vervangen.

