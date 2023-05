Test fietshelmen

Testaankoop, onze Belgische zusterorganisatie, test regelmatig fietshelmen op veiligheid. Ze testen met standaard valproeven die bij Europese normen worden gebruikt. Maar ze doen ook realistische testst. Bijvoorbeeld op een schuinstaand oppervlak waardoor helm en hoofd ook draaien. Een oordeel in punten (maximaal vijf) geeft aan hoe goed de helm het hoofd beschermt.

Een aantal van de geteste helmen is in Nederland verkrijgbaar. De helmen in de tabellen hieronder zijn een selectie daaruit. We selecteren helmen met een minimale score van 3 uit 5. Die verlagen de kans op licht hersenletsel al met ongeveer 55%. Dit loopt op tot ruim 70% bij een score van 4.

Fietshelmen

Merk & Type prijs score (max 5) UVEX city i-vo MIPS € 125 4,0 Abus Hyban 2.0 € 65 3,5 Alpina Haga-LED € 140 3,5 Giro Quarter FS € 41 3,5 Lazer Armor 2.0 MIPS € 120 3,5 Speciliazed Allign II € 60 3,5 Abus Urban-I 3.0 MIPS € 100 3,0 BBB bhe-161-grid € 35 3,0 B’twin BH500 € 36 3,0 Melon Urban Active € 80 3,0

Helmen speed pedelec (en snorfiets)

Merk & Type prijs score (max 5) Lazer Anverz NTA MIPS € 200 4,0 Abus Pedelec 2.0 MIPS € 150 3,5 BBB Indra Faceshield € 120 3,5 Bontrager Charge Wavecell € 160 3,5 Cratoni Commuter € 170 3,5

Tips voor fietshelmen

Goedgekeurde fietshelmen zijn er vanaf zo’n €20 tot ver over de €100. Verschillen in materiaalgebruik, verstelmogelijkheden en extra’s zorgen voor een hogere prijs. Zoals een vizier, ingebouwde verlichting en zelfs richtingaanwijzers. Duurder betekent niet altijd veiliger. Let op onderstaande punten als je een fietshelm koopt.

Veiligheidsnorm

Kies een helm die voldoet aan de Europese Norm (EN) 1078 of NTA 8776 voor een speed-pedelec helm. Zo weet je zeker dat de basisveiligheid gegarandeerd is.



Je hoofdomtrek in centimeters bepaalt de helmmaat. Op de helm staat tot hoe ver je de hem minimaal en maximaal kunt instellen. Alle helmen zijn verstelbaar. Dat doe je meestal door de binnenrand die op het hoofd aansluit strakker of losser te zetten. Idealiter kan dat met een draaiwieltje aan de achterzijde.



Controleer of hij comfortabel zit, nergens drukt of klemt en goed op het hoofd blijft zitten als je met je hoofd schudt. De bandjes en kinband moeten goed aansluiten.



Let op het gewicht van de helm, zeker als je langere afstanden fietst. Een lichte helm is prettiger om te dragen.



Kies een helm met voldoende ventilatieopeningen om je hoofd koel te houden tijdens het (zomerse) fietsen.



De aanduiding MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) staat niet altijd garant voor de beste bescherming. Dat is een helm met een extra veiligheidslaag,

Let op: vervang een helm als hij een harde klap heeft moeten opvangen. Je kunt dan niet meer vertrouwen op het schokabsorberend vermogen.

Waarom een fietshelm?

Het aantal dodelijke fietsongevallen is de laatste jaren flink gestegen. Dat komt ondermeer door meer (fiets)verkeer en de populariteit van e-bikes. In 2022 kwamen 291 fietsers om het leven, 57.000 belandden in het ziekenhuis met ernstige verwondingen. Vooral oudere fietsers zijn vaker slachtoffer.

De meest voorkomende doodsoorzaak is hoofd- en hersenletsel. Ook bij de ernstig gewonden is in een kwart van de gevallen sprake van dit soort letsel. Een fietshelm maakt je niet onkwetsbaar. Studies tonen aan dat het dragen van een fietshelm de kans op ernstig of dodelijk letsel wel aanzienlijk vermindert met circa 60 tot 70%. Op een speed-pedelec, een e-bike die tot 45km/h rijdt, moet je een fietshelm dragen.

Fietshelmen: eisen en techniek

Naast de typisch sporthelmen voor wielrenners en mountainbikers zie je steeds meer helmen voor de stadsfietser of e-biker. Alle fietshelmen moeten aan de Europese norm (EN) 1078 voldoen. Daarvoor ondergaan ze onder andere een aantal valproeven. Helmen voor speed-pedelecs moeten aan strengere eisen voldoen. Ze zijn berekend op hogere valsnelheden en bedekken een groter deel van het hoofd. Ze zijn ook duurder.

Sommige helmen hebben het veiligheidssysteem MIPS (Multi-Directional Impact Protection System). Daarin zit tussen de buitenschaal en de voering een extra laag. Die kan een beetje meedraaien om schokken uit verschillende hoeken nog beter te absorberen. Zo’n draaiende beweging komt bij ongevallen veel voor en kan hersenletsel veroorzaken. Dit is (nog) niet opgenomen in de standaard valproeven. Testen door onze Belgische zusterorganisatie Test-Aankoop lieten zien dat de ene MIPS beter werkt dan de andere.