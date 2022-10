Elektrische auto, scooter of fiets?

Hoe milieuvriendelijk een e-bike is, hangt er vooral van af welk vervoersmiddel je ervoor laat staan.

Een gewone fiets is het milieuvriendelijkst. Een e-bike belast het milieu flink meer. Dat komt vooral door de grondstoffen en productie van de accu en motor.

Een e-scooter verbruikt 3 tot 5 keer zoveel stroom als een e-bike en is dus minder duurzaam. En omdat een e-scooter een veel grotere accu heeft, is de milieu-impact bij productie ook veel groter.

Een elektrische auto is veel minder duurzaam dan een e-bike. Een auto gebruikt voor hetzelfde ritje tientallen keren zo veel stroom. De accu van een elektrische auto is soms ook wel meer dan 100 keer zo groot. Dat geeft een fors hogere milieu-impact.

Een auto, brommer of scooter op fossiele brandstof is het minst duurzaam. Neem je in plaats daarvan de e-bike? Dan veroorzaak je flink minder uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke stoffen.

Overigens blijkt uit onderzoek van de TU Delft dat e-bikes minder vaak OV- of autoritten vervangen dan gedacht. Vooral gewone fietsritjes worden vervangen. Bij veel e-bikebezitters is gemak een belangrijke reden voor het gebruik van een e-bike, niet duurzaamheid.

Levensduur accu

Accu's van e-bikes gingen tot nu toe vaak niet veel langer dan 3 tot 5 jaar mee. Maar bij de nieuwere lithium-ion-accu’s is soms het dubbele haalbaar. Dat is dan wel afhankelijk van hoeveel je je e-bike gebruikt. En hoe je met de accu omgaat (laden, opslaan) en met hoeveel restcapaciteit je genoegen neemt. Fiets je elke dag een flinke woonwerkafstand en laad je de accu dagelijks op? Dan kun je na 3 tot 5 jaar al een flinke afname in capaciteit hebben.

Reviseren

In plaats van een nieuwe accu kun je ook kiezen voor reviseren. Dan wordt de behuizing en elektronica hergebruikt. Reviseren is goedkoper. Het scheelt vaak de helft met een nieuwe accu. Een nieuwe accu kost soms wel meer dan €750. Dat is veel, vergeleken met de restwaarde van de fiets.

Welke accucapaciteit kiezen

Als je een e-bike of losse accu koopt, moet je de gewenste accu-capaciteit kiezen. Dit zijn de afwegingen:

Met een grotere accu hou je voldoende restcapaciteit over. Ook hoef je met een grotere accu wat minder te laden. Maar grote accu’s zijn wel flink duurder en er zijn meer grondstoffen nodig voor de productie.

hou je voldoende restcapaciteit over. Ook hoef je met een grotere accu wat minder te laden. Maar grote accu’s zijn wel flink duurder en er zijn meer grondstoffen nodig voor de productie. Een kleinere accu bevat minder batterijcellen. Dat scheelt grondstoffen en (uitstoot bij) productie en vervoer. De prijs is lager en het reviseren en vervangen van de accu ook. Je moet de accu wel vaker laden.

Lees meer over e-bikeaccu’s

Levensduur e-bike

Een gewone fiets kan best 25 jaar meegaan. Er kan relatief weinig kapot gaan. Terwijl een e-bike een accu heeft die je na een tijd moet vervangen. Van een gewone fiets zijn onderdelen vaak breed en relatief goedkoop verkrijgbaar.

5,5 jaar voor oudere e-bike

In ons merkenonderzoek voor e-bikes met duizenden gebruikersreviews is gevraagd na hoeveel jaar de vorige e-bike is vervangen. Gemiddeld was dat na 5,5 jaar. Dit loopt wel uiteen tussen ruim 4 jaar bij een merk als Stella en bijna 7 jaar bij Giant. Belangrijke kanttekening is dat de e-bike vaak niet helemaal afgeschreven is. Bij de meerderheid waren de e-bike en accu niet defect. Er was bijvoorbeeld wel de wens voor een betere fiets of ander type motor.

Nieuwe generatie

E-bikes die inmiddels vervangen zijn, zijn vaak al wel 10 jaar geleden zijn geproduceerd. De e-bikemarkt stond toen nog in de kinderschoenen en fabrikanten probeerden nieuwe dingen uit. Nu zie je meer standaardisatie en gaat het ook om grotere aantallen. Het is daarom te verwachten dat nieuwe e-bikes langer mee kunnen dan die oudere generatie.