Bakfiets

De bakfiets is ideaal voor het vervoeren van kinderen én spullen. Er kunnen doorgaans tot 4 kinderen in. Je hebt keuze uit 2 soorten:

Een bakfiets met 3 wielen: deze is stabieler dan een bakfiets met 2 wielen.

Een bakfiets met 2 wielen: deze is iets lichter en rijdt meer als een gewone fiets.

Een bakfiets is langer dan een gewone fiets en neemt meer ruimte in beslag. Ook is het fietsen even wennen. Het voorwiel zit verder van je vandaan dan bij een gewone fiets. Bakfietsen zijn zwaar, helemaal die met 3 wielen. Wegfietsen en een hellinkje oprijden is daardoor lastiger dan je gewend bent. Een elektrische bakfiets is dan wel zo prettig.

Veilig fietsen met een bakfiets

Zorg voor goede verlichting en reflectoren en liefst ook nog een felle kleur. Zet de kinderen altijd goed vast, zodat ze niet kunnen gaan staan tijdens het rijden. Zorg ook dat ze niet bij de wielen kunnen komen als ze zitten. Wil je een baby vervoeren in de bakfiets, dan kun je een autostoeltje of fietsstoeltje in de bak monteren.

In de regen

Voor bakfietsen zijn regenhuiven en regententen verkrijgbaar. De een is lager en goedkoper dan de ander. Als je kinderen al wat ouder zijn hebben ze meer hoofdruimte nodig. Ze beschermen niet alleen tegen regen, maar ook tegen kou en wind. Houd wel de ventilatie goed in de gaten.

Lees ook welke elektrische fiets de beste is.

Longtail-fiets

De longtail-fiets wint aan populariteit. Het zijn vooral e-bikes met een verlengde bagagedrager. Hier passen 2 kinderen of fietsstoeltjes achter elkaar op. De belangrijkste voordelen vergeleken met een bakfiets zijn:

De relatief compacte afmetingen, dat is fijn met fietsen én parkeren.

Voelt meer aan als een gewone fiets door de zitpositie en wendbaarheid.

Zadel op de buis

Een zadel op de buis is een goedkope optie om een kind op de fiets te vervoeren. Daarnaast neemt het zitje weinig ruimte in. Zo'n zadeltje is er voor zowel heren- als damesfietsen. Het past niet op alle elektrische fietsen, door de dikke framebuizen die deze fietsen soms hebben.

Kijk goed waar je het zadel precies monteert. Zorg dat je zelf genoeg ruimte hebt om te fietsen en dat je kind genoeg ruimte heeft om te zitten.

Let ook op dat de voeten van je kind niet bij de spaken van het voorwiel komen. Bevestig indien nodig spaakafscherming op het voorwiel.

Let op:

Je kind moet wel rustig en alert genoeg zijn om zichzelf vast te kunnen houden. Valt je kind snel in slaap? Dan is deze optie niet aan te raden.

Heb je nog een fietsstoeltje aan het stuur? Ook dan is zo'n zadeltje geen optie.

Fietskar

De fietskar is handig als je je kinderen op de plaats van bestemming nog niet los kunt laten lopen. Je ontkoppelt de kar en gebruikt hem vervolgens als wandelwagen. Daarbij is een rem wel belangrijk.

De kar is heel geschikt voor langere afstanden. Je kinderen zitten lekker uit de wind en zijn door de overkapping beschermd als het regent. Wel neemt de kar veel ruimte in als hij niet ingeklapt is.

Wil je een baby vervoeren in een fietskar, dan kun je een autostoeltje of fietsstoeltje in de bak monteren.

Aanhangfiets

Een aanhangfiets hangt achter je eigen fiets. Kinderen vanaf 4 jaar fietsen zo achter je aan. Je kind moet dus wel zelf kunnen fietsen. Dit is een oplossing als de fietsafstanden groot zijn en je vaak over drukke wegen fietst.

Er zijn 2 soorten:

Een fiets zonder voorwiel, die je met een stang aan je eigen fiets monteert.

Een stang die je aan je eigen fiets monteert en die een gewone kinderfiets optilt, zodat het voorwiel de grond niet meer raakt.

Nadeel van een aanhangfiets is dat je je kind niet ziet. Een spiegeltje op je eigen fiets kan dan handig zijn.

Ook zijn kinderen snel afgeleid. Vertel daarom wanneer je wegrijdt, laat het weten als er hobbels of bochten aankomen en wanneer je gaat stoppen. Verder is het belangrijk dat jullie hetzelfde tempo fietsen.

Let op bij het maken van bochten. Je fiets is nu langer, wat voor andere weggebruikers vaak als een verrassing komt. Zorg ervoor dat de aanhangfiets een vlaggetje en liefst een felle kleur heeft. Natuurlijk moet hij ook voorzien zijn van verlichting en reflectoren.