Zijn duurdere autostoeltjes ook echt veiliger? Wij hebben het voor je onderzocht. We testen autostoelen uitgebreid op bescherming bij een botsing en gebruiksgemak. Zo krijg jij een eerlijk en betrouwbaar advies over welke autostoel je het beste kunt kopen.
Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Wij testen ieder half jaar autostoeltjes voor baby’s, peuters en grotere kinderen op veiligheid en gebruiksgemak. Je kunt ze vastzetten in de auto met de autogordel en/of aan Isofix bevestigingspunten. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.
Mocht je ooit met je auto een aanrijding krijgen, dan wil je dat je kind zo goed mogelijk beschermd is. In onze test ondergaan autostoeltjes vele frontale botsingen en botsingen van opzij die zwaarder zijn dan de wet vereist. Niet alle autozitjes verdragen dat even goed.
Natuurlijk wil je ook dat je kind comfortabel zit in een autostoel. Verder is het fijn als je het autostoeltje makkelijk in de auto plaatst, makkelijk afstelt op de lengte van je kind en je de bekledingshoes kunt wassen. Ook wil je weten hoe gevoelig het autozitje is voor ‘onjuist gebruik’, omdat de bescherming die het stoeltje biedt daarvan sterk afhangt.
Je wilt niet dat je kind in een autostoel zit waar schadelijke chemicaliën in verwerkt zijn. We vinden dat autostoeltjes aan dezelfde eisen moeten voldoen als speelgoed. Daarom testen we daar op.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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