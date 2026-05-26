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Professioneel getest!

De beste autostoel voor jouw kind

Zijn duurdere autostoeltjes ook echt veiliger? Wij hebben het voor je onderzocht. We testen autostoelen uitgebreid op bescherming bij een botsing en gebruiksgemak. Zo krijg jij een eerlijk en betrouwbaar advies over welke autostoel je het beste kunt kopen.

 

predicaten

Wij hebben autostoeltjes voor je getest

Laatste update van de test: 26 mei 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Wij testen ieder half jaar autostoeltjes voor baby’s, peuters en grotere kinderen op veiligheid en gebruiksgemak. Je kunt ze vastzetten in de auto met de autogordel en/of aan Isofix bevestigingspunten. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.

  • Autostoeltjes highlight 1 - veiligheid

    1. Veiligheid

    Mocht je ooit met je auto een aanrijding krijgen, dan wil je dat je kind zo goed mogelijk beschermd is. In onze test ondergaan autostoeltjes vele frontale botsingen en botsingen van opzij die zwaarder zijn dan de wet vereist. Niet alle autozitjes verdragen dat even goed.

  • Autostoeltjes highlight 2 - gebruiksgemak

    2. Gebruiksgemak

    Natuurlijk wil je ook dat je kind comfortabel zit in een autostoel. Verder is het fijn als je het autostoeltje makkelijk in de auto plaatst, makkelijk afstelt op de lengte van je kind en je de bekledingshoes kunt wassen.  Ook wil je weten hoe gevoelig het autozitje is voor ‘onjuist gebruik’, omdat de bescherming die het stoeltje biedt daarvan sterk afhangt.

  • Autostoeltjes highlight 3 - ongewenste stoffen

    3. Ongewenste stoffen

    Je wilt niet dat je kind in een autostoel zit waar schadelijke chemicaliën in verwerkt zijn. We vinden dat autostoeltjes aan dezelfde eisen moeten voldoen als speelgoed. Daarom testen we daar op.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen autostoelen op deze en nog veel meer punten?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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