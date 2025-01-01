Zoek je een babystoel met gordelbevestiging voor in de auto? Wij hebben deze autostoelen grondig getest op veiligheid en gebruiksgemak. In onze test zie je welke autostoel het beste uit de test komt. Zo kies je makkelijk een veilige en betrouwbare stoel voor je kind.
Laat onze test je helpen om een goede autostoel te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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Je baby verdient de beste bescherming. We hebben een groot aantal babystoeltjes die met de autogordel worden vastgezet getest. Deze zijn over het algemeen goedkoper dan stoeltjes met Isofixbevestiging en bieden - mits zorgvuldig geïnstalleerd - goede bescherming. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.
Baby’s zijn erg kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat een autostoeltje onze test goed doorstaat. In ons lab laten we de autostoeltjes meerdere keren een botsing ondergaan en we bekijken hoe goed de baby beschermd wordt. Helaas zijn er autostoelen die minder goed uit deze test komen. Bij deze autostoeltjes kun je ook bekende (merk)namen tegenkomen.
Het is vervelend als je het autostoeltje niet makkelijk met een autogordel in de auto kunt vastzetten. Of als het autostoeltje zwaar is of veel ruimte inneemt. We zoeken voor je uit welke autostoeltjes boven de middelmaat uitkomen.
In de winkel zie je niet of er schadelijke stoffen in een autostoeltje zitten waarmee je kind in contact kan komen. Onze chemische analyses leren dat autostoeltjes meestal ‘schoon’ zijn, maar niet altijd.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.