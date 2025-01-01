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Professioneel getest!

De beste autostoel voor peuters en kinderen met Isofix

Zoek je een peuter-/kinderstoel met Isofixbevestiging voor in de auto? Wij hebben deze autostoelen grondig getest op veiligheid en gebruiksgemak. In onze test zie je welke autostoel het beste uit de test komt. Zo kies je makkelijk een veilige en betrouwbare stoel voor je kind.

predicaten

Wij hebben autostoeltjes voor peuters en kinderen met isofix voor je getest

Laat onze test je helpen om een goede autostoel te kiezen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Eén stoel waarmee je de hele peuter- en kindertijd vooruitkunt: is dat een goede oplossing of zit ergens een zwakke schakel? Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.

  • Autostoeltjes highlight 1 - veiligheid

    1. Veiligheid

    Biedt Isofixbevestiging voor deze autostoeltjes extra veiligheid vergeleken met autostoeltjes met gordelbevestiging? En is Isofixbevestiging de meerprijs waard? Onze botsproeven geven het antwoord.

  • Autostoeltje voor peuter highlight 2 - gebruiksgemak

    2 Gebruiksgemak

    Met Isofix heb je minder gedoe met gordels. Het autostoeltje moet wel ‘meegroeien’ met je kind. We bekijken of dat makkelijk kan.

  • Autostoeltjes highlight 2 - gebruiksgemak

    3. Ergonomie

    Is het autostoeltje geschikt om zowel kinderen met kledingmaat 80 als die met maat 134 comfortabel te vervoeren? We zoeken het voor je uit.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen autostoelen op deze en nog veel meer punten?
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Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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