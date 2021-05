Het lijkt een aantrekkelijke combinatie: 1 stoeltje dat je zowel in de babytijd als in de peutertijd kunt gebruiken. Dat is meestal goedkoper dan 2 losse stoeltjes. We hebben die met Isofixbevestiging voor je getest om te kijken of ze de moeite waard zijn. Over zitjes die je met de gordel vastzet kunnen we kort zijn: onder de maat. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.