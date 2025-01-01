Zoek je een baby-/peuterstoel met Isofixbevestiging voor in de auto? Wij hebben deze autostoelen grondig getest op veiligheid en gebruiksgemak. In onze test zie je welke autostoel het beste uit de test komt. Zo kies je makkelijk een veilige en betrouwbare stoel voor je kind.
Laat onze test je helpen om een goede autostoel te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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Het lijkt een aantrekkelijke combinatie: 1 stoeltje dat je zowel in de babytijd als in de peutertijd kunt gebruiken. Dat is meestal goedkoper dan 2 losse stoeltjes. We hebben die met Isofixbevestiging voor je getest om te kijken of ze de moeite waard zijn. Over zitjes die je met de gordel vastzet kunnen we kort zijn: onder de maat. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.
We testen deze autostoeltjes zowel met een baby-dummy als met een peuter-dummy. We zien dat sommige autostoeltjes ze allebei goed kunnen beschermen tijdens een botsing. Andere autostoeltjes hebben bij 1 van de 2 moeite om de kleintjes goed te beschermen.
Deze autostoeltjes staan vast in de auto. Daarom kijken we of je een baby er makkelijk in kunt leggen, vastmaken en eruit kunt halen. Datzelfde herhalen we voor peuters. Ze kunnen best veel ruimte innemen. Daarom proberen we ze voor je uit in diverse auto’s.
Natuurlijk voeren we ook een chemische analyse voor je uit. Zo kijken we of je kind niet aan schadelijke stoffen wordt blootgesteld in een autostoeltje.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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