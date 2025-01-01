Zoek je een babystoel met Isofix-bevestiging voor in de auto? Wij hebben deze autostoelen grondig getest op veiligheid en gebruiksgemak. In onze test zie je welke autostoel het beste uit de test komt. Zo kies je makkelijk een veilige en betrouwbare stoel voor je kind.
Laat onze test je helpen om een goede autostoel te kiezen.
Onze onderzoekers testen elke autostoel uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoel veilig is en welke het beste uit de test komt. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
Wil je je baby optimaal beschermen en zoek je een stoeltje dat makkelijk in het gebruik is, kies dan een stoeltje op een onderstel met Isofixbevestiging. Die zijn wel duurder dan het traditionele zitje met gordelbevestiging. Lees meer over hoe wij autostoeltjes testen.
De prijs is ondergeschikt als het om veiligheid gaat. Tijdens onze test simuleren we meerdere auto-ongelukken. De meeste dure autostoeltjes doen het goed. Maar er zijn goedkopere autostoeltjes die daar niet voor onder doen.
Autostoeltjes met isofix klik je meestal makkelijk in en uit de auto, met baby en al. Maar op punten als ruimtebeslag in de auto, comfort voor het kind en gewicht van het autozitje kunnen deze autostoeltjes wel verschillen. Daarom passen we ze voor je in verschillende auto’s.
We komen het minder vaak tegen, maar toch valt een enkel autostoeltje door de mand omdat we er schadelijke stoffen in aantreffen. Daar wil je je kindje niet in laten zitten.
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Directeur Consumentenbond
'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'
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