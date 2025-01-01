Kies & Koop

Wil je weten welke producten het best beoordeeld zijn? En nooit meer de verkeerde keuze maken? Wij geven je eerlijke testinformatie.
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We testen continu nieuwe producten: stofzuigers, televisies, smartphones, wasmachines, espressomachines, e-bikes, matrassen, koptelefoons en nog veel meer.
Met onze keuzehulpen weet je in een paar stappen welk product het beste is voor jou. Bijvoorbeeld de Beste uit de Test of de Beste Koop. Zo zie je één oogopslag waar je aan toe bent.
We hebben meer dan 10 overstap- en bespaardiensten voor je. Zo weet je direct of het slim is om bij je energieleverancier te blijven. En of je beter af bent bij een andere verzekeraar.
'Ik vind het een fijne gedachte dat ik altijd even kan checken wat de mensen van de Consumentenbond zeggen voordat ik een aankoop doe. Toen mijn stofzuiger kapot ging kon ik met behulp van de testresultaten de beste vervanger kopen en een nieuwe energie-aanbieder kon ik direct online regelen.'
'Tests zijn goed en informatief. Website is informatief en het magazine ook. Ik 'vaar' op de Consumentenbond. Niet dat ik alleen maar 'Beste Koop'-producten koop, maar wel dat jullie me helpen kiezen, helpen met waarop ik moet letten bij diverse producten.'
‘Met veel plezier zet ik me elke dag in om jou de juiste aankoopbeslissing te laten nemen. Met de consument en de bijbehorende gebruikscontext in het hoofd, test ik producten. Om je zo te laten zien wat je beter wél of níet kunt kiezen. En ik schrijf concrete tips om je op weg te helpen.’
‘Je bent op zoek naar een elektrische fiets. Maar welke elektrische fiets geeft je krachtige en prettige ondersteuning? En hoe ver kun je fietsen op een acculading? Wij zoeken het voor je uit. Zo testen we honderden e-bikes op hoe goed ze presteren. Hierdoor kan ik jou het beste adviseren.’
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