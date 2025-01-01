Volledig & Vertrouwd

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Onze experts testen jaarlijks duizenden producten. Dat doen we al 70 jaar. Elke week testen we nieuwe producten. Zo heb je altijd actuele testinformatie.
Financiële en juridische vragen kunnen een hoop stress opleveren als je niet weet hoe je het aan moet pakken. Wij beantwoorden telefonisch of online je juridische vragen. Wanneer en hoe vaak jij maar wilt.
We hebben meer dan 10 overstap- en bespaardiensten voor je. Zo weet je direct of het slim is om bij je energieleverancier te blijven. En of je beter af bent bij een andere verzekeraar.
'Ik vind het een fijne gedachte dat ik altijd even kan checken wat de mensen van de Consumentenbond zeggen voordat ik een aankoop doe. Toen mijn stofzuiger kapot ging kon ik met behulp van de testresultaten de beste vervanger kopen en een nieuwe energie-aanbieder kon ik direct online regelen.'
'Tests zijn goed en informatief. Website is informatief en het magazine ook. Ik 'vaar' op de Consumentenbond. Niet dat ik alleen maar 'Beste Koop'-producten koop, maar wel dat jullie me helpen kiezen, helpen met waarop ik moet letten bij diverse producten.'
‘Met veel plezier zet ik me elke dag in om jou de juiste aankoopbeslissing te laten nemen. Met de consument en de bijbehorende gebruikscontext in het hoofd, test ik producten. Om je zo te laten zien wat je beter wél of níet kunt kiezen. En ik schrijf concrete tips om je op weg te helpen.’
‘Als belangenbehartiger strijd ik in Den Haag en Brussel voor betere rechten van consumenten. Zodat de consument uiteindelijk net zo sterk staat als bedrijven. Met onze grote achterban maken we gezamenlijk een vuist en krijgen we meer voor elkaar. Want consumenten hebben recht op veilige producten en eerlijke informatie.’
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