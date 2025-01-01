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'Ik vind het een fijne gedachte dat ik altijd even kan checken wat de mensen van de Consumentenbond zeggen voordat ik een aankoop doe. Toen mijn stofzuiger kapot ging kon ik met behulp van de testresultaten de beste vervanger kopen en een nieuwe energie-aanbieder kon ik direct online regelen.'
'Tests zijn goed en informatief. Website is informatief en het magazine ook. Ik 'vaar' op de Consumentenbond. Niet dat ik alleen maar 'Beste Koop'-producten koop, maar wel dat jullie me helpen kiezen, helpen met waarop ik moet letten bij diverse producten.'
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