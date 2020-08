Basislidmaatschap

Overstappen

We helpen je om aanbieders met elkaar te vergelijken op prijs en voorwaarden. Zo weet je direct of het slim is om nog een jaar bij je energieleverancier te blijven. En of je beter af bent bij een andere zorgverzekeraar. Weinig moeite, maar veel voordeel in je portemonnee. We hebben meer dan 10 overstap- en bespaardiensten voor je. Of het nou gaat om je autoverzekering, internet abonnement of woonverzekering.

Collectief voordeel

Elk jaar organiseren we meerdere collectieven. Dit geeft jou toegang tot de beste deals met betrouwbare voorwaarden en een eerlijk maandbedrag. Zonder verrassingen achteraf. Je kunt meedoen aan onze collectieven voor private autolease, energie en cv-ketels. Zo hoef jij je niet meer te verdiepen in de kleine lettertjes.

We komen in actie voor jou

Met steun van leden zetten we ons dagelijks in voor de verbetering en bescherming van jouw rechten. Dat doen we op allerlei terreinen. Van financiën tot zorg, van elektronica tot privacy en van reizen tot voeding. En als jouw rechten worden bedreigd komen we samen in actie.