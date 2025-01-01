Basislidmaatschap

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'Ik houd continu de voorwaarden en premies van verzekeraars in de gaten. Elk halfjaar vergelijken we een groot aantal verzekeraars. Wie heeft de beste voorwaarden en komt als Beste uit de Test? Je vindt het in onze vergelijkers. Op onze website staat informatie over woon-, auto- en reisverzekeringen. Zo kun je een verzekering afsluiten die het best past bij jouw situatie. Ik duik graag in de kleine lettertjes, zodat onze leden niet voor (financiële) verrassingen komen te staan.'
'Ik ben al jaren lid en ben vaak overgestapt via het Energiecollectief. Erg fijn dat ik jaarlijks veel geld bespaar en daarmee ook de Consumentenbond steun. De Alles-in-1 vergelijker is overigens ook goed. Mijn schoonouders zaten al 40 jaar bij Ziggo en zijn hiermee overgestapt naar een voor hen goedkopere provider.'
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