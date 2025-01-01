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Altijd voordeel en korting

Ons Basislidmaatschap is jouw startpunt. Van collectief voordeel en ledenkorting, tot hulp om te besparen op je vaste lasten. En met je lidmaatschap steun je ons werk.

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Bespaar op je vaste lasten

Als lid bespaar je elk jaar een hoop geld.
Bespaar 10%
  • Basislidmaatschap

    3,50per maand

    Collectief voordeel, ledenkorting en overstaphulp. Met het Basislidmaatschap zit je goed.

    De belangrijkste voordelen

  • Meeste waarde
    Kies & Koop

    5,50per maand

    Met Kies & Koop zie je direct welke producten het best beoordeeld zijn en maak je met gemak de juiste keuze.

    De belangrijkste voordelen

Onze lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar. Wil je de papieren Consumentengids ontvangen? Voeg 'm toe in de volgende stap.

Alle voordelen van het Basislidmaatschap

Wat zeggen anderen?

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    Francien Schelhaas, Expert Verzekeringen

    'Ik houd continu de voorwaarden en premies van verzekeraars in de gaten. Elk halfjaar vergelijken we een groot aantal verzekeraars. Wie heeft de beste voorwaarden en komt als Beste uit de Test? Je vindt het in onze vergelijkers. Op onze website staat informatie over woon-, auto- en reisverzekeringen. Zo kun je een verzekering afsluiten die het best past bij jouw situatie. Ik duik graag in de kleine lettertjes, zodat onze leden niet voor (financiële) verrassingen komen te staan.'

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    Jessica, Lid

    'Ik ben al jaren lid en ben vaak overgestapt via het Energiecollectief. Erg fijn dat ik jaarlijks veel geld bespaar en daarmee ook de Consumentenbond steun. De Alles-in-1 vergelijker is overigens ook goed. Mijn schoonouders zaten al 40 jaar bij Ziggo en zijn hiermee overgestapt naar een voor hen goedkopere provider.'

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    Onze leden beoordelen onze vergelijkers voor verzekeringen met gemiddeld een 8,3

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