Geld & Recht

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Een sterke brief is een juridisch houvast. Met onze Brievenhulp helpen wij je met juridische brieven bij een klacht, verzoek of bezwaar. Met een paar korte vragen selecteren we de juiste brief voor je. Die hoef je alleen nog maar te versturen.
'Ik schakelde de Consumentenbond in om te helpen bij een conflict met een bedrijf over de levering van een lamp. Al met één telefoontje wist ik wat mijn rechten waren en stond ik sterker in het contact met het bedrijf. Ik heb aan de hand van de voorbeeldbrieven van de Consumentenbond een brief opgesteld en verstuurd. Kort daarna werd mijn lamp geleverd. Daar ben ik erg blij mee.'
‘Je hebt een probleem en weet niet wat je rechten zijn. Het is fijn om je te kunnen helpen met uiteenlopende vragen op het gebied van consumentenrecht. Ik geef je duidelijke uitleg over je rechten. Dat doe ik met plezier. Zo ga jij goed voorbereid aan de slag met het oplossen van je probleem.’
‘Dagelijks houd ik de ontwikkelingen in de gaten van auto-, woon-, reis- en zorgverzekeringen. Ik duik graag in de polisvoorwaarden en let op de kleine lettertjes. Ik help je om verzekeringen begrijpelijk te maken. Zodat je gemakkelijker kunt overstappen naar een andere verzekeraar of kunt concluderen dat je al de beste keuze hebt gemaakt.'
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