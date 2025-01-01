Stuur een juridische brief

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Heb je een probleem met een verkoper of dienstverlener en kom je er samen niet uit? We helpen je met goede juridische brieven, geschreven door experts.

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Voorbeeldbrieven van de Consumentenbond

  • Met onze Brievenhulp helpen we je op weg naar een brief die past bij jouw probleem. In onze video zie je hoe we dat doen.

    Onze Brievenhulp:

    • Is al meer dan 130.000 keer gebruikt. 

    • Bevat veel voorbeeldbrieven, geschreven door onze juridisch experts.

    • Helpt je op weg om te krijgen waar je recht op hebt.

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Heb je vragen over je brief en ben je lid van de Consumentenbond met pakket van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd? Bel onze juridisch experts op 070 - 445 45 45 (van ma t/m vrij, 9:00-17:30 uur). Geen lid? Geen probleem. Lid worden is eenvoudig.

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