Stuur een juridische brief

Heb je een probleem met een verkoper of dienstverlener en kom je er samen niet uit? We helpen je met goede juridische brieven, geschreven door experts.
Mijn product is niet zoals beloofd
Ik heb schade door een slecht product
Ik wil af van mijn online/telefonische aankoop
Ik wil af van mijn aankoop aan de deur
Mijn product wordt te laat geleverd. Ik wacht nog steeds
Ik heb een probleem met een webwinkel. Ik wil contactgegevens opvragen bij een payment service provider
Ik heb een probleem met de prijs van het product
Mijn bagage is kwijt, vertraagd of beschadigd
Mijn trein is vertraagd of geannuleerd
Ik heb een klacht over mijn pakketreis of accomodatie
Ik zit ongevraagd aan een abonnement vast
Mijn energiecontract wordt gestopt of gewijzigd
Ik heb een klacht over een energieleverancier of netbeheerder
Ik wil af van mijn telefonische aankoop van een thuisbatterij
Ik heb een klacht over een zorginstelling of zorgverlener
Ik heb een klacht over post- en pakketbezorging
Ik heb een klacht over het werk van een dienstverlener (bijvoorbeeld aannemer of schilder)
Ik ben het oneens met een rekening van een dienstverlener
Ik heb een klacht over een verzekering
Ik heb een klacht over een provider
Mijn streamingsdienst werkt niet
Ik wil weten welke gegevens een bedrijf van me heeft
Ik maak bezwaar tegen het delen van mijn gegevens
Ik wil een bod doen op een huis
Ik heb na aankoop een probleem ontdekt aan mijn woning
Ik maak bezwaar tegen mijn huurverhoging
Ik ben het niet eens met mijn WOZ-beschikking
Ik maakte bezwaar tegen de WOZ-waarde, maar de gemeente gaf me ongelijk. Ik wil naar de rechter
Ik wil weten welke aftrekbare rente ik kan gebruiken voor mijn familiebank
Ik ben het niet eens met een aanslag, rente of boete van de Belastingdienst
Ik heb een incassobureau achter mij aan
Ik heb een probleem met een cadeaubon
De verkoper of het bedrijf gaat failliet. Ik heb nog recht op geld of spullen
Met onze Brievenhulp helpen we je op weg naar een brief die past bij jouw probleem. In onze video zie je hoe we dat doen.
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