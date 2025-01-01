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Voorbeeldbrief energiecontract gestopt of gewijzigd

Heeft je leverancier je contract opgezegd vanwege stijgende energieprijzen? Of rekent hij nu hogere tarieven terwijl je tot een andere datum vaste prijsafspraken hebt gemaakt? Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, makkelijk en oplossingsgericht.

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Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar het bedrijf sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
Heeft je leverancier je contract beëindigd of verandert hij de prijs?

  • Mijn contract is beëindigd door de energieleverancier

  • De prijs is door de energieleverancier veranderd

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