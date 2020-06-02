Stap 1: Bepaal je doel

Een duidelijk doel geeft houvast, je weet waarvoor je belegt. Beleg je voor een aanvulling op je pensioen? Voor de studie van de kinderen? Of voor de aankoop van een nieuwe woning? Probeer een zo concreet mogelijk doel te bepalen waar je voor wilt beleggen.

Stap 2: Bedenk hoelang je het geld kunt missen

Heb je meer tijd om te beleggen, dan heb je ook meer tijd om tijdelijke tegenvallers op te vangen. Geld beleggen dat je snel weer nodig hebt is niet verstandig. Bijvoorbeeld als je binnen een paar jaar een huis wilt kopen. Beleg alleen met geld dat je minimaal 3 tot 5 jaar kunt missen. Het gaat om het bedrag dat je bovenop je buffer voor onverwachte uitgaven hebt. Bereken hoe groot je persoonlijke buffer moet zijn met een Bufferberekenaar van het Nibud. Je kunt ook een financieel plan laten maken.

Voorkom dat je beleggingen moet verkopen vanwege onvoorziene uitgaven. Het is vervelend als beurskoersen net flink zijn gedaald en je dan moet verkopen.

Stap 3: Bedenk hoeveel risico je wilt lopen

Beleggen is niet zonder risico. De waarde van je beleggingen kan stijgen, maar ook dalen. Het is belangrijk dat je er niet wakker van ligt als je geld minder waard wordt. Waardeschommelingen horen namelijk bij beleggen. Probeer vooraf te bedenken hoe je met deze tussentijdse waardedalingen omgaat. En bepaal hoe grote waardedaling voor jouw acceptabel is. Houd hier rekening mee met het kiezen van je risicoprofiel.

Je kunt ook nadenken over alternatieven voor beleggen. Bijvoorbeeld je spaargeld gebruiken om extra af te lossen op je hypotheek. Of (bank)sparen voor je pensioen.

Stap 4: Kies voor zelf beleggen of laten beleggen

Zelf beleggen

De tarieven voor zelf beleggen zijn bij banken en brokers lager dan wanneer je advies krijgt. Je zoekt zelf uit waar je in gaat beleggen en je geeft zelf de opdrachten. Deze vorm heet ‘execution only’.

Laten beleggen

Beleg je liever niet zelf? Je kunt dan laten beleggen. Je laat dan het beheer van je beleggingen over aan een vermogensbeheerder. Je bepaalt vooraf waar jouw beheerder in mag beleggen en hoeveel risico hij mag nemen. Meestal wordt gebruikgemaakt van een standaard beleggingsproduct. Dit wordt ook wel beheerd beleggen genoemd. Wij onderzochten 8 bekende aanbieders van beheerd beleggen.

Twijfel je wat het best bij je past? We helpen je op weg met onze eenvoudige keuzehulp.

Stap 5: Kies waarin je wil beleggen

Er zijn verschillende soorten beleggingen:

Wees goed geïnformeerd en koop alleen beleggingen die je begrijpt. Ga je beleggen in een beleggingsfonds, lees dan eerst het Essentiële- informatiedocument (Eid).

Stap 6: Kies waar je wil beleggen

Je kunt beleggen bij een:

bank

broker

vermogensbeheerder

Het is belangrijk dat de partij waarbij je gaat beleggen duidelijke, begrijpelijke informatie geeft. Je moet je er thuis voelen.

Lees meer over:

Hoe je een bank of broker kiest

Let op de kosten

De kosten van het beleggen gaan van je rendement af. Beleggingskosten zijn niet altijd duidelijk weergegeven. Aanbieders gebruiken verschillende termen voor de soorten kosten. Ook berekenen ze de kosten op verschillende manieren. Informeer dus goed bij de partij waar je een beleggingsrekening opent of die je inschakelt bij je beleggingen. Op de site van Finner vergelijk je kosten van vermogensbeheerders en brokers.