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BeleggersBattle

Twee van onze redacteuren gaan de strijd aan met beleggen. Marco belegt in indexfondsen en Erik belegt in themafondsen. Hoe werkt het en wie behaalt een beter resultaat?

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Beleggen voor je (klein)kind

Veel (groot)ouders openen een spaarrekening bij de geboorte van een kind. Maar levert beleggen voor je kind niet veel meer op? In dit artikel lees je waar je allemaal rekening mee moet houden als je besluit te beleggen voor je kind.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:16 februari 2026

sparen

Waarom beleggen voor je (klein)kind?

De rente op een spaarrekening is al jarenlang laag. Met beleggen is de kans groot dat het rendement hoger uitvalt. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van beleggingen kan (tijdelijk) dalen. Daarom is beleggen minder geschikt voor een korte periode van 1 of 2 jaar.

Duurt het nog minstens 5 jaar voordat je (klein)kind over het geld kan beschikken? Dan is de kans groot dat beleggen meer oplevert dan sparen. Voor jonge kinderen kan beleggen daarom een verstandige keuze zijn, omdat zij een lange beleggingshorizon hebben.

Belangrijkste vragen

Het achtste wereldwonder

Wanneer je vroeg begint met beleggen profiteer je optimaal van het rente-op-rente effect. Dit effect wordt vaak onderschat en zorgt ervoor dat vermogen over een lange periode steeds sneller groeit. Door Einstein werd dit effect het achtste wereldwonder genoemd.

Hoe werkt het?

Stel dat je begint met €1000 en je haalt ieder jaar 5% rendement. Dan is het bedrag na 1 jaar gegroeid tot €1050. Dit betekent dat je €50 aan rendement hebt gehaald. In het tweede jaar behaal je 5% over het bedrag van €1050. Daardoor is je rendement hoger dan in het eerste jaar, namelijk €52,50.

Dit effect wordt ieder jaar groter. In onderstaande tabel is dit sneeuwbaleffect duidelijk zichtbaar. Het loont dus om vroeg te beginnen met beleggen voor je kind en dit lang vol te houden.

Waardeontwikkeling bij een eenmalige inleg van €1000 en een jaarlijks rendement van 5%

Jaar

Waarde belegging

Rendement

1

€1000

€50

5

€1215

€61

10

€1551

€78

20

€2526

€126

30

€4116

€206

50

€10.921

€546

Zelf beleggen?

Je kunt er ook voor kiezen om zelf te gaan beleggen voor je kind. In dat geval geef je het beheer niet uit handen. Je maakt dan zelf de keuze in welke fondsen je belegt.

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