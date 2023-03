Waarom beleggen voor je (klein)kind?

De rente op een spaarrekening is al jaren erg laag. Met beleggen is de kans groot dat je rendement hoger zal zijn. Beleggen brengt wel risico’s met zich mee. De waarde van de beleggingen kan (tijdelijk) minder zijn. Daarom moet je niet beleggen voor 1 of 2 jaar. Duurt het nog minimaal 5 jaar voordat je (klein) kind het geld mag opnemen? Dan is de kans groot dat beleggen gunstiger is dan sparen. Beleggen voor jonge kinderen kan daarom een goede keuze zijn. Zij hebben namelijk een lange beleggingshorizon.

Belangrijkste vragen

Het achtste wereldwonder

Wanneer je vroeg begint met beleggen profiteer je optimaal van het rente-op-rente effect. Dit effect wordt vaak onderschat en zorgt ervoor dat vermogen over een lange periode steeds sneller groeit. Door Einstein werd dit effect het achtste wereldwonder genoemd.

Hoe werkt het?

Stel dat je begint met €1000 en je haalt ieder jaar 5% rendement. Dan is het bedrag na 1 jaar gegroeid tot €1050. Dit betekent dat je €50 aan rendement hebt gehaald. In het tweede jaar behaal je 5% over het bedrag van €1050. Daardoor is je rendement hoger dan in het eerste jaar, namelijk €52,50.

Dit effect wordt ieder jaar groter. In onderstaande tabel is dit sneeuwbaleffect duidelijk zichtbaar. Het loont dus om vroeg te beginnen met beleggen voor je kind en dit lang vol te houden.

Waardeontwikkeling bij een eenmalige inleg van €1.000 en een jaarlijks rendement van 5%

Jaar Waarde belegging Rendement 1 €1000 €50 5 €1.215 €61 10 €1.551 €78 20 €2.526 €126 30 €4.116 €206 50 €10.921 €546

Zelf beleggen?

Je kunt er ook voor kiezen om zelf te gaan beleggen voor je kind. In dat geval geef je het beheer niet uit handen. Je maakt dan zelf de keuze in welke fondsen je belegt. Wil je weten bij welke aanbieder je het voordeligst kunt beleggen in aandelenfondsen? Ga dan naar onze keuzehulp.