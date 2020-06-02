Lage kosten

Zelf een beleggingsplan maken en uitvoeren en zelf je aan- en verkopen uitvoeren kan je kosten besparen. Lagere kosten kunnen je uiteindelijk een hoger netto rendement opleveren.

Voor- en nadelen zelf beleggen

Aan op eigen houtje beleggen kleven voordelen, maar ook nadelen. Je moet dan zelf beslissen over aan- of verkopen. Bij een dalende beurs verkoop je daardoor misschien te snel en verlies je je doel uit het oog.

Lees meer over:

De voor- en nadelen van zelf beleggen

Waar begin je?

Beginnen met beleggen lijkt ingewikkeld. Wij helpen je op weg. Begin met een beleggingsrekening openen. Dat kan bij jouw huisbank waar je al je betaalrekening hebt. Maar je kunt ook voor een broker kiezen. Beleggen bij je huisbank is makkelijk, maar meestal zijn de kosten hoger dan bij een broker.

Leer meer over:

Hoe zelf beleggen werkt

Hoe je een bank of broker kiest

Vanaf welk bedrag?

Je hoeft niet vermogend te zijn om te gaan beleggen: je kunt vaak al starten met een paar tientjes. Een kleine maandelijkse inleg kan na een aantal jaar een mooi eindkapitaal opleveren.

Lees meer over:

Vanaf welk bedrag je kan beleggen

Beleggen, kan dat groen?

Jazeker, en het levert soms ook een belastingvoordeel op. Het is jammer dat veel fondsen met zo'n voordeel vaak gesloten zijn omdat de belangstelling groot is. Ook jammer dat het voordeel vanaf 2027 wordt afgeschaft. Toch blijven er ook zonder belastingvoordeel voldoende mogelijkheden om duurzaam en groen te beleggen.

Lees meer over:

Groen en duurzaam beleggen

Rendement, maar dan anders

Zoek je een hoger rendement dan op een spaarrekening, dan heb je nog andere opties dan beleggen. Je hypotheek aflosssen levert meestal lagere maandlasten op. En met schenkingen kun je je (klein)kind niet alleen blij maken maar ook besparen op de erfbelasting.