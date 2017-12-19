Beleggen in bitcoin

Wat zijn cryptovaluta?

Cryptovaluta zoals de Bitcoin zijn een vorm van elektronisch geld. Het bestaat alleen in virtuele vorm. Er zijn dus geen munten of bankbiljetten van. Je kunt er digitaal mee betalen, maar dit is nu nog niet op veel plekken mogelijk.

Je hebt geen bank of derde partij nodig om een betaling uit te voeren. Bitcoins en andere cryptovaluta zoals Ethereum, Dash, Cardano en Dogecoin hebben niet 1 eigenaar. Ze zijn eigendom van iedereen die ze gebruikt.

De achterliggende technologie die dit allemaal mogelijk maakt, heet blockchain. Cryptovaluta worden nauwelijks gebruikt om mee te betalen, maar zijn vooral populair als belegging.

Bitcoin

De Bitcoin is in 2009 bedacht door het publiceren van een whitepaper waarin de werking van bitcoin werd uitgelegd. Bij dit document staat de naam Satoshi Nakamoto vermeld maar niemand weet wie er schuil gaat achter deze naam. Er gaan verschillende verhalen rond, maar niemand weet wie Satoshi Nakamoto is en wie de Bitcoin dus heeft bedacht.

Succesverhalen

In de media lees je verhalen over mensen die in cryptogeld hebben geïnvesteerd. Ter illustratie: wie voor €50 Bitcoins kocht in 2009, is nu multimiljonair. In 2009 werden Bitcoins voor het eerst aangeboden. Maar ook wie ‘pas’ begin 2017 instapte, had een jaar later een flinke winst. Het gaat dan om een waardestijging van bijna 2000%.

Voor veel mensen pakt Bitcoin niet alleen positief uit. De koers daalt regelmatig met meer dan 60%, waardoor investeerders die op een verkeerd moment zijn in- en uitgestapt flinke verliezen hebben gemaakt. Eind 2024 zorgt de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen echter voor een stevige opleving. In december 2024 tikt de koers de $100.000 aan.

Altcoins

Naast Bitcoin zijn er ook duizenden alternatieve cryptovaluta in omloop. Deze digitale munten heten ook wel Altcoins. Veel van deze coins zijn de afgelopen jaren hard in waarde gedaald of zelfs volledig waardeloos geworden. In dat laatste geval ben je dus je volledige inleg kwijt.

Altcoins zijn erg gevoelig voor koersmanipulatie. Dit heet ook wel 'pump and dump'. Bedenkers van de munt of influencers die hiervoor betaald krijgen, prijzen een nieuwe cryptovaluta veelvuldig aan op social media.

Door deze aandacht kopen veel mensen de digitale munt waardoor de koers snel stijgt. Vervolgens verkopen de oorspronkelijke oprichters de munten waardoor de koers in elkaar stort. Pas daarom altijd erg op met kopen van altcoins en lees je goed in.

Risico’s

Iedere vorm van investeren brengt bepaalde risico’s met zich mee. Maar de risico's van investeren in cryptogeld zijn bovengemiddeld groot. Wanneer je bijvoorbeeld investeert in een woning dan heeft de woning waarde. Ook bij het kopen van een aandeel word je echt eigenaar van een bedrijf wat een waarde vertegenwoordigt. Wanneer een bedrijf winst maakt, ontvang je hier als belegger een deel van.

Bij cryptogeld ontbreekt zo’n achterliggende waarde. De waarde wordt alleen bepaald door de vraag van speculanten. Stappen die eruit, dan kan het zo afgelopen zijn.

Veilig bewaren

Naast het risico op een forste koersdaling brengt cryptogeld nog andere risico’s met zich mee. Je kunt bij verschillende cryptoaanbieders eenvoudig cryptogeld aankopen en bij de aanbieder op een rekening stallen. Er is echter nauwelijks toezicht op deze aanbieders.

Dit betekent dat je het cryptogeld kunt verliezen wanneer een aanbieder failliet gaat of fraude pleegt. Een voorbeeld is het faillissement van cryptobeurs FTX. Er is dan geen instantie waar je op kunt terugvallen.

Denk dus goed na waar je cryptogeld stalt. Spreid dit bij voorkeur over meerdere partijen of besluit om je crypto zelf te bewaren. Dit is mogelijk door middel van een hardware wallet waarbij alleen jijzelf toegang hebt tot je cryptogeld. Zorg wel dat de digitale sleutel niet zoekraakt. Anders kunnen jij of je nabestaanden nooit meer bij het geld.

Beleggen in bitcoin

Sinds een paar jaar is ook mogelijk om op de beurs te beleggen in Bitcoin. Aanbieders zoals VanEck en Coinshares bieden een tracker aan op de Bitcoin. Dit betekent dat je belegt in een fonds waarbij de koersontwikkeling 1 op 1 meeloopt met die van de Bitcoin.

De bekende Nederlandse grootbanken vinden de Bitcoin geen geschikt beleggingsproduct voor hun klanten en bieden de tracker dan ook niet aan. Bij partijen als DeGiro of SaxoBank kun je hier als Nederlandse belegger wel in beleggen.

Vermogensbelasting

De waarde van cryptovaluta - waaronder de Bitcoin - moet je opgeven bij de belastingaangifte. Je betaalt hier net als bij andere beleggingen vermogensbelasting over in box 3. Lees meer over hoe vermogensbelasting werkt.

Toezichthouders raden investeren af

Zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwen voor de risico's van cryptogeld. Volgens de financiële toezichthouders zijn deze kwetsbaar voor misleiding, oplichting en manipulatie. Door het ontbreken van volledig toezicht loop je als investeerder een groot risico.

Slecht voor het milieu

Nóg een argument tegen Bitcoins is dat het 'mijnen' veel elektriciteit kost. Er bestaan verschillende berekeningen hoeveel dit precies is. Maar aangenomen wordt dat dit wereldwijd minstens 75 TWh bedraagt. Dat is meer dan wat Nederland in een heel jaar verbruikt. Om rendabel te zijn, moeten de speciale mining-computers permanent draaien. Dat is slecht voor het milieu.

Mening Consumentenbond

Wij zijn niet per se anti Bitcoin. Het kan leuk zijn om als hobby kennis te maken met deze nieuwe vorm van geld. De koers van Bitcoin kan hard stijgen waardoor je een hoog rendement behaalt. Maar wees je bewust van de erg hoge risico’s.

Investeer alleen met geld dat je echt kunt missen. En beleg maximaal een paar procent van het vermogen dat je voor beleggen beschikbaar hebt in Bitcoin. Er bestaat namelijk een reële kans dat je investering (nagenoeg) waardeloos wordt.