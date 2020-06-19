Zelf beleggen: vanaf welk bedrag?

Zelf beleggen zonder advies

Je kunt al met kleine bedragen vanaf een paar tientjes beleggen. Je opent een beleggingsrekening en gaat aan de slag.

Hoe werkt het?

Je opent je beleggingsrekening bij een bank of broker. Vervolgens voer je zelf je orders in en kun je transacties doen. De beleggingsinstelling is dan alleen een uitvoerder. Dit heet 'execution only'.

Je krijgt geen persoonlijk advies. Wel krijg je online of schriftelijk een overzicht van de waardeontwikkeling en de samenstelling van je beleggingen. Soms bieden banken en brokers nieuws over financiële markten. Of ze geven algemene tips en tools. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aan- en verkopen. Ook als je verlies lijdt.

Lees meer over hoe zelf beleggen werkt.

Zelf beleggen met advies

Bij de meeste banken kun je alleen voor hogere bedragen zelf beleggen mét beleggingsadvies van een adviseur. Denk aan bedragen vanaf €500.000.

Hoe werkt het?

Persoonlijk contact bij beleggingsadvies kost de adviseur tijd. De beleggingsadviseur is verplicht om het advies administratief vast te leggen. Dat is tijdrovend.

De zorgplicht voor beleggingsadviseurs is veel strenger geworden. Daarom bieden veel financiële instellingen geen beleggingsadvies meer aan. Wil je toch beleggingsadvies, dan kun je terecht bij banken als ABN AMRO of ING.

Ook bieden sommige vermogensbeheerders beleggingsadvies aan als extra dienst.

Beleggen in beleggingsfondsen

Je kunt ook zelf beleggen in beleggingsfondsen. Dat kan vaak al vanaf een paar tientjes. Bijvoorbeeld bij Brand New Day of Peaks. Maar ook bij de bekende banken als ABN AMRO, ING en Rabobank. Je kunt dan met een klein bedrag gespreid beleggen. Je hoeft niet zelf te kiezen in welke bedrijven je belegt. Dat doet de beheerder van het beleggingsfonds.

Participaties

Verder is het voordeel van beleggen in fondsen dat je soms met vaste bedragen kunt beleggen. Je koopt dan 'participaties'. Dit zijn delen van een aandeel, bijvoorbeeld iedere maand voor een bedrag van €50.

Beleggen met vaste bedragen is niet mogelijk bij een belegging in 'gewone' aandelen. Wie bijvoorbeeld 1 aandeel van het bedrijf ADYEN wil kopen, moet zo'n €1480 betalen (koers oktober 2025). Een deel van een aandeel kopen is niet mogelijk.