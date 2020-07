Klachten over beleggen

Als je belegt kan je bank of broker fouten maken. De kosten van beleggen kunnen veel hoger uitvallen dan je dacht. Of de service die je krijgt laat zeer te wensen over. Waar kun je terecht met klachten?

Eerst naar je bank of broker

Als je een klacht hebt over een broker, bank of vermogensbeheerder ga je eerst naar die organisatie. Die moet de klacht in behandeling nemen en hem afhandelen op basis van een interne klachtenprocedure. De organisatie moet je ook informeren over het proces en over de voortgang van de behandeling van je klacht.

Gaat het om een eenvoudige klacht, dan kun je die ook plaatsen op Klachtenkompas. Kijk wel of de bank of broker actief meewerkt aan Klachtenkompas.

Je komt er niet uit, en dan?

Kom je er met de broker, bank of vermogensbeheerder niet uit? Dan kun je 2 dingen doen: naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of naar de rechtbank.

Klagen bij Kifid

Gelijk hebben en je gelijk halen is een heel verschil. Bij het Kifid kun je als belegger tegen beperkte kosten een klacht indienen bij de geschillencommissie.

Controleer vooraf of de beleggingsinstelling een Kifid-uitspraak als bindend accepteert. Is dat het geval, dan kan de belegginginstelling een uitspraak niet naar zich neer leggen. Ook niet als deze negatief voor hen uitpakt.

Voorbeelden van Kifid-klachten

Je kunt de uitspraken van het Kifid bekijken, want ze zijn openbaar. Zo kun je soms inschatten of je met jouw klacht gelijk krijgt.

De voorbeelden laten zien dat een vermogensbeheerder een grotere verantwoordelijkheid heeft dan een broker. Een broker voert alleen maar orders uit. Een vermorgensbeheerder heeft een grotere zorgplicht.

Klacht tegen een adviseur

Kijk eerst voor de beleggingsadviseur of vermogensbeheerder is aangesloten bij het DSI (Dutch Securities Institute). Bij de tuchtcommissie van het DSI meldt je een overtreding van de gedragsregels.

Er geldt tuchtrecht voor werknemers en managers van financiële ondernemingen die de bankierseed aflegden. Zij beloven met die eed het klantbelang de klanten centraal te stellen. Ze tekenden ook een gedragscode. Heeft een bankmedewerker jouw belangen slecht behartigd of ten onrechte vertrouwelijke informatie gedeeld? Dan kun je dit aankaart bij de Stichting Tuchtrecht banken. Een bankmedewerker kan dan een boete krijgen van maximaal €25.000. Of een tijdelijk beroepsverbod voor maximaal 3 jaar.

Misstand melden

Vermoed je dat de aanbieder malafide is? Meld misstanden bij de Autoriteit Financiële Markten, de AFM.

Het gaat hierbij vaak om beleggingen in grond of vastgoed. Deze beleggingen vallen buiten het toezicht van de AFM, maar de AFM kan soms wel optreden. Zoals bij agressieve of misleidende verkoop van beleggingsproducten. De AFM kan dan actie ondernemen op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Je krijgt achteraf niet te horen wat de AFM precies met jouw melding heeft gedaan.

Buitenlandse aanbieders

De AFM waarschuwt voor buitenlandse beleggingsaanbieders die buiten hun toezicht opereren. Bij klachten kun je dan niet terecht bij de AFM. De AFM waarschuwt hiervoor. Maar ook bij beleggingsorganisatie die binnen de EU actief zijn moet je oppassen. Deze organisatie hebben een ‘Europees paspoort’ en vallen niet onder Nederlands toezicht. Ze vallen onder toezicht van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER). Deze EER bestaat uit de Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De kwaliteit van toezicht verschilt van land tot land.

