Een beleggingsprofiel, wat is dat?

Een beleggersprofiel geeft aan hoe de verhouding is tussen rendement en risico. Het wordt daarom ook wel risicoprofiel genoemd. Het zegt iets over je als belegger én over je beleggingen. Bij ieder type belegger passen andere soorten beleggingen.

Welk profiel past bij jou?

Vraag je beleggingsadvies of laat je je beleggingen beheren? Dan moet de aanbieder informatie inwinnen over welk risico jij wilt en kunt nemen. Vaak krijg je een vragenlijst met vragen over:

Je kennis en ervaring met beleggen.

Wat je wilt bereiken. Wil je bijvoorbeeld eerder stoppen met werken of vermogen opbouwen voor de studie van je kinderen?

Hoe lang je het geld kunt missen.

Hoe je financiële situatie is. Heb je veel vermogen, zijn er schulden, hoe is je inkomen nu en in de toekomst?

Hoeveel risico je wil lopen. Lig je er wakker van als de beleggingen in waarde dalen of niet?

Welke profielen zijn er?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat beleggingsdienstverleners beleggingsprofielen goed afstemmen met hun klanten. Je hebt beleggingen die een hoog rendement kunnen opleveren. Hiervan kan de waarde ook flink veranderen, zoals aandelen. Combineer je die met stabielere beleggingen, zoals obligaties en spaargeld? Dan kun je met het totale bedrag van je beleggingen minder of meer risico lopen.

Iedere aanbieder kan zelf een indeling van profielen bepalen. De genoemde percentages zijn voorbeelden en zijn niet in de wet geregeld.

Drie hoofd-beleggingsprofielen:

Defensief beleggen (laag risico) : Je bent voorzichtig. Een lager rendement is ook acceptabel. Je belegt bijvoorbeeld voor 25% in aandelen. En 75% in beleggingen met minder risico zoals obligaties of spaargeld.

: Je bent voorzichtig. Een lager rendement is ook acceptabel. Je belegt bijvoorbeeld voor 25% in aandelen. En 75% in beleggingen met minder risico zoals obligaties of spaargeld. Neutraal beleggen (gemiddeld risico) : Je belegt 50% aandelen, 50% obligaties of spaargeld.

: Je belegt 50% aandelen, 50% obligaties of spaargeld. Offensief beleggen (hoog risico): Je streeft naar een hoog rendement. Om dat te bereiken kun je best veel risico lopen. Bijvoorbeeld 75% aandelen, 25% beleggingen met een lager risico of spaargeld.

Veel beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders werken met meer dan 3 beleggingsprofielen. Ze gebruiken dan ook tussenvormen, zoals: Zeer defensief, Defensief, Neutraal, Offensief en Zeer offensief.

Hoe ‘offensiever’, hoe hoger het verwachte rendement én hoe hoger het mogelijke verlies.

Waar beleg je in?

De indeling in profiel bepaalt waarin je belegt. Je kunt beleggen in grofweg de volgende categorieën:

Aandelen (hoog risico)

(hoog risico) Obligaties (lager risico)

(lager risico) Spaargeld (laagste risico)

Zie ook: soorten beleggingen.

Verandering in profiel

Een beleggings- of risicoprofiel kan veranderen. Een adviseur of vermogensbeheerder informeert daarom regelmatig of je persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. Bijvoorbeeld je werk en inkomen. En of je nieuwe financiële doelen hebt, zoals de koop van een ander huis. Gaan kinderen studeren en nemen de kosten toe of zijn ze juist net klaar? Het is belangrijk zulke zaken goed te blijven afstemmen. Zo kun je met je adviseur zorgen dat je beleggingen steeds bij je passen.

Oók bij zelf beleggen krijg je enkele vragen

Ga je zelf beleggen? Dan neemt een broker vooral aankooporders en verkooporders van je aan. Maar ook hij stelt vragen als je begint met beleggen. Meestal met een korte vragenlijst die je vaak online invult. Het gaat dan om je doelen als belegger, beleggingservaring en het risico dat je kunt en wilt lopen.

Een broker moet je waarschuwen als je nog nooit iets hebt gedaan met beleggen en zomaar wilt beginnen. Hij kan zeggen dat zelf beleggen niet bij je past. En adviseren om niet in zeer complexe producten te beleggen.

Maar een broker onderzoekt niet je hele financiële situatie. Beleg je zelf, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. Bij orders checkt de broker of je voldoende geld op je beleggingsrekening hebt voor een aankoop.

Als je zelf belegt, bepaal je zelf je beleggersprofiel. Ook moet je zelf regelmatig beoordelen of je beleggingen qua rendement en risico nog wel bij je passen.​​​​