Hoe begin je met beleggen en waar moet je op letten? En ga je zelf aan de slag of laat je het aan een beheerder over?
De spaarrentes zijn laag. Beleggen kan meer opleveren maar heeft ook meer risico. Hoe begin je ermee? Wij helpen je op weg in 6 stappen.
Als je gaat beleggen is zelf beleggen via een broker of bank een goedkope keus. Maar past het ook bij je en waar moet je rekening mee houden?
Je kunt een vermogensbeheerder inschakelen als je gaat beleggen. Dan sta je niet alleen voor. Maar waar moet je rekening mee houden bij vermogensbeheer?
Nee, of een beetje
Ja, redelijk tot veel