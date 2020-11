De beste beleggingsfondsen

3 highlights uit de test

1. Technologiefondsen deden het goed

Fondsen die beleggen in de technologiesector haalden de beste rendementen de afgelopen 5 jaar. Denk hierbij aan beleggingsfondsen die beleggen in aandelen Alphabet (het moederbedrijf van Google), Apple of Microsoft.

2. Nederlandse fondsen scoorden slechter

Aandelenfondsen die uitsluitend in Nederlandse aandelen belegen, deden het slechter dan fondsen die aandelen kochten in Azië, Noord-Amerika, Europa of wereldwijd. Dit komt ook doordat de grootste technologiebedrijven niet in Nederland gevestigd zijn.

3. Indexvolgers: lage kosten, beter rendement

Fondsen die goed presteren zijn vaak indextrackers. Die fondsen herken je doordat er ETF achter staat. ETF is de afkorting voor Exchange Traded Fund. Dat is een beleggingsfonds dat een index volgt, bijvoorbeeld de Dow Jones Index. Stijgt de Index, dan stijgt ook de waarde van het fonds. Doordat zo'n ETF een index volgt maakt het weining kosten. Het rendement is vaak beter dan van een actief beleggingsfonds. Zo'n fonds handel veel en maakt daardoor hogere kosten.