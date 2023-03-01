De kosten van beleggen

Hoeveel het kost om te beleggen hangt af van:

Hoe vaak je handelt: Banken en brokers rekenen vaak een transactievergoeding per order.

Banken en rekenen vaak een transactievergoeding per order. Het totale beleggingsbedrag: Over dit bedrag betaal je servicekosten. Dat is meestal een percentage over het bedrag dat je belegt.

Over dit bedrag betaal je servicekosten. Dat is meestal een percentage over het bedrag dat je belegt. Waar je in belegt: beleggingsfondsen of aandelen: Bij aandelen zijn er geen fondskosten. Maar wie kiest voor beleggingsfondsen, betaalt wel fondskosten. Die zijn 'versleuteld' in het fonds. Je betaalt de kosten niet apart, maar die zijn al verwerkt in de koers. Ze verschillen per beleggingsfonds. Het maakt dus uit welk fonds je kiest.

Welke aanbieders zijn voordelig?

We onderzochten waar je zelf het voordeligst in index- en beleggingsfondsen kunt beleggen. En waar je als belegger het duurst uit bent.

In het onderzoek zijn alle partijen meegenomen die een Nederlandse AFM-vergunning en/of meer dan 50.000 Nederlandse klanten hebben.

We hebben voor 3 verschillende beleggers de kosten berekend. Alle 3 de beleggers beleggen in fondsen, maar dat doen ze op verschillende manieren. Beleggers 1 en 2 kiezen ervoor om eenmalig een bedrag van €10.000 te beleggen. Waarbij belegger 1 kiest voor een passief beleggingsfonds en belegger 2 voor een actief beleggingsfonds. Belegger 3 investeert maandelijks €250 in een indexfonds.

We keken naar de totale kosten over een periode van 10 jaar. Er is gerekend met tarieven van de aanbieders met als peildatum 1 oktober 2022.

FitVermogen vaak het voordeligst

Voor onze 3 beleggers is FitVermogen een voordelige partij. FitVermogen is onderdeel van Nationale Nederlanden. Een nadeel van deze partij is dat je er alleen de keuze hebt uit een selectie van eigen huisfondsen. Wil je meer keuze hebben en ook fondsen van andere partijen aankopen? Kies dan voor één van de bekende grootbanken of brokers zoals DeGiro, Saxobank en Easybroker.

Tip: let niet alleen op kosten

De kosten die je betaalt voor beleggen zijn een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke rendement. Het lijkt aantrekkelijk om te kiezen voor een voordelige broker. Maar dit hoeft niet altijd de juiste keuze te zijn. Naast kosten zijn ook de voorwaarden, het gebruiksgemak en de service belangrijk. Verder past het voordeligste fonds van de aanbieder niet altijd bij jouw persoonlijke wensen. Vergelijk dus altijd een aantal aanbieders voordat je een keuze maakt.