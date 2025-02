Beleggingsfondsen top 100

Grote verschillen

Net als in 2023 waren ook in 2024 de verschillen groot tussen de rendementen binnen verschillende sectoren en regio’s. In ons eigen land werd de AEX bijna 12% meer waard. Hiermee staan we ongeveer in de middenmoot van Europa. De Duitse DAX deed het wat beter met een plus van 19%, maar Frankrijk bleef opvallend ver achter. De Franse beursindex CAC-40 daalde met 2%. Behalve beleggers in aandelen hadden ook beleggers in goud en Bitcoin reden tot juichen. De prijs van het edelmetaal steeg met 35%. En die van de virtuele munt met maar liefst 120%.