Hoe hebben we getest?

We selecteerden 'donkergroene' beleggingsfondsen in 2 categorieën: Europa en wereldwijd. We keken alleen naar fondsen die langer dan 5 jaar bestaan en noteren in euro.

We zetten de resultaten af tegen een index: de Moneyview Index. Die index geven we 50 punten. De hoogst mogelijke score is 100 punten. We keken daarbij niet alleen naar het rendement maar ook naar het risico. Een hoog risico levert minder punten op.

De rendementen van de beleggingsfondsen zijn over de afgelopen 1, 3 en 5 jaar. Het gaat steeds om het gemiddelde jaarrendement, inclusief dividend.