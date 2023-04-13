BeleggersBattle
De beste aandelen-beleggingsfondsen
Erik Snitselaar Expert beleggenBijgewerkt op:22 september 2025
Welke aandelenfondsen hebben we bekeken?
We selecteerden de fondsen die de afgelopen 5 jaar goed presteerden. De fondsen kun je in Nederland kopen en zijn aan de beurs genoteerd, in euro's. We maakten een top 3 in 5 categorieën.
Het gaat om aandelenfondsen die beleggen in:
- Noord-Amerika
- Azië
- Europa
- Nederland
- Wereldwijd
Conclusie
Fondsen die beleggen in Europese bedrijven haalden het afgelopen jaar de beste rendementen. Verdiep wel zelf eerst in de strategie van een fonds voordat je een fonds koopt. Kijk bijvoorbeeld op de website van Morningstar waar het fonds in belegt.