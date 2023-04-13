icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Twee van onze redacteuren gaan de strijd aan met beleggen. Marco belegt in indexfondsen en Erik belegt in themafondsen. Hoe werkt het en wie behaalt een beter resultaat?

De beste aandelen-beleggingsfondsen

Beleggen in fondsen heeft veel voordelen. De fondsbeheerder kiest de beleggingen. Maar welk beleggingsfonds presteert het best?
Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:22 september 2025

Welke aandelenfondsen hebben we bekeken?

We selecteerden de fondsen die de afgelopen 5 jaar goed presteerden. De fondsen kun je in Nederland kopen en zijn aan de beurs genoteerd, in euro's. We maakten een top 3 in 5 categorieën.

Het gaat om aandelenfondsen die beleggen in:

  • Noord-Amerika
  • Azië 
  • Europa
  • Nederland
  • Wereldwijd

Conclusie

Fondsen die beleggen in Europese bedrijven haalden het afgelopen jaar de beste rendementen. Verdiep wel zelf eerst in de strategie van een fonds voordat je een fonds koopt. Kijk bijvoorbeeld op de website van Morningstar waar het fonds in belegt.

