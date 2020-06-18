Zelf beleggen, hoe werkt dat?

Wat is zelf beleggen?

Je maakt als belegger zelf de keuze welke beleggingsproducten je wilt kopen. Vervolgens moet je ook zelf de koop en verkooporders in het systeem van een broker of bank zetten. Die zorgt ervoor dat je orders op de beurs terechtkomen.

Execution only

Je beleggingsinstelling voert je orders uit en administreert welke beleggingen van jou zijn. Deze vorm van beleggen heet ook wel ‘execution only’. Dat betekent ‘alleen uitvoering’. Je krijgt verder geen advies over je beleggingen. Je bent volledig zelf verantwoordelijk.

Veel keuze

Je hebt keuze uit veel verschillende soorten beleggingen. Denk hierbij niet alleen aan aandelen van Nederlandse bedrijven maar ook aan aandelen die genoteerd zijn in Duitsland, Frankrijk of Amerika. Je kunt ook kiezen voor obligaties in binnen- en buitenland. Soms helpt de bank of broker je op weg met vragenlijstjes. Met korte testjes krijg je een indruk welke soorten beleggingen wel en niet bij je passen.

Jij maakt de keuzes en draagt alle verantwoordelijkheid voor je beleggingen. Heb je bijvoorbeeld flink verlies doordat de koersen zijn gedaald? Of per ongeluk een fout gemaakt met het invoeren van je order? Dan kun je daar niet de bank of broker op aanspreken.

Beleggingsprofiel en -plan

Je bepaalt zelf je beleggingsprofiel en je beleggingsstrategie. Maar een broker of bank stelt wel vragen over je beleggingservaring. Ook wat je doelen zijn en het risico dat je wilt lopen.

Je krijgt geen advies op basis van je hele financiële situatie. Een broker kan je wel afraden in ingewikkelde, risicovolle producten te beleggen als je weinig beleggingservaring hebt.

Verschil met vermogensbeheer

Zelf beleggen is heel anders dan laten beleggen via vermogensbeheer. Hier beheert een vermogensbeheerder je geld. Je spreekt met je vermogensbeheerder af wat je doel is. Je neemt goed door welke risico’s je kunt en wilt lopen. Je bespreekt ook de kosten die je betaalt voor het beheer.

Hoe werkt zelf beleggen?

Beleggingsrekening

Je moet om te starten een ‘beleggingsrekening’ hebben. Dat is een speciale bankrekening waarmee je belegt. Je stort er geld op. Dan kun je aan de slag en effecten kopen zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Overzichten

Van de aankopen en de verkopen ontvang je een orderuitvoering. Deze zijn meestal digitaal via een site of op een app.

Je krijgt ook regelmatig overzichten van je bank of broker welke effecten je in bezit hebt. Je ziet ook hoeveel geld er nog op je rekening staat. Verder laten banken en brokers geregeld zien hoeveel rendement je hebt gemaakt met je beleggingen. Ook kun je op ieder moment in de app of op de website de waarde van je huidige beleggingen bekijken.

Beleggen bij een bank

Banken zoals ABN AMRO, ING en Rabobank zijn actief op de markt voor zelf beleggen. Naast aandelen kun je hier ook beleggen in veel verschillende beleggingsfondsen. Handig omdat je zo makkelijk gespreid belegt. De fondsen rekenen wel kosten voor het beheer.

Verder bieden veel banken economische onderzoeken en nieuws over de financiele markten aan.

Voordeel: het is handig en overzichtelijk om te werken met de bank waar je je bankzaken al regelt.

Nadeel: de kosten voor zelf beleggen bij banken zijn vaak wat hoger dan bij brokers.

Beleggen bij een broker

‘Broker’ is de Engelse term voor beurshandelaar of effectenmakelaar. Het is een tussenpersoon die je zelfstandig laat handelen op de beurzen. Via een broker kun je zelf beleggingsproducten aan- en verkopen. Zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Beleggingsplatform

Een broker biedt je toegang tot de beurzen via een online beleggingsplatform. Je belegt voor eigen rekening en risico. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de aan- en verkopen die je doet. Deze dienst van brokers heet ook wel ‘execution only'.

Dienstenpakketten

Brokers bieden geregeld ook verschillende dienstenpakketten. Ze maken onderscheid tussen actieve beleggers die veel willen handelen en beleggers die een rustiger beleid volgen. Actieve beleggers die veel marktinformatie willen zien, betalen dan meer dan beleggers die weinig handelen.

Voordeel: brokers hebben vaak beleggingsfondsen van allerlei beleggingsinstellingen.

Nadeel: je moet een aparte beleggingsrekening openen bij een andere organisatie dan de bank(en) waar je al bij bankiert.

Voorbeelden van brokers

Denk bij brokers onder meer aan Saxo Bank en Degiro. De kosten, voorwaarden en mogelijkheden van de verschillende handelsplatformen lopen uiteen. Via een broker beleg je in een breed aanbod van beleggingen. Bijvoorbeeld aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Verschil tussen bank en broker

Banken richten zich meestal op allerlei financiële producten en diensten. Naast betalen, lenen en sparen kun je er ook beleggen.

Brokers richten zich meer op 1 activiteit: beleggen. Hierdoor bieden ze vaak wel meer en gespecialiseerde beleggingsproducten aan. Dit geeft een echte doorgewinterde belegger meer mogelijkheden.

Waar kun je het best zelf beleggen?

Ga je voor de allerlaagste kosten, dan kom je meestal terecht bij een broker. Maar de onderlinge verschillen in kosten zijn groot. Het hangt van je persoonlijke situatie en wensen af welke aanbieder voor jou het voordeligst is.

Met de vergelijkingssite van Finner zie je welke broker of bank het best bij jou past.