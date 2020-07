Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer, wat is dat?

Bij vermogensbeheer laat je je geld laat beheren door een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Dit kan handig zijn als zelf onvoldoende kennis of tijd hebt om te beleggen. Een vermogensbeheerder kan een persoon zijn met wie je persoonlijk contact hebt. Maar vermogensbeheer kan ook volledig geautomatiseerd zijn, een online vermogensbeheer dus.

Je spreekt met je vermogensbeheerder af wat je doel is. Een beheerder kan je helpen je beleggingsdoel te bereiken. Je neemt goed door welke risico’s je kunt en wilt lopen. Je bespreekt ook de kosten die je betaalt voor het beheer.

Op basis van je wensen, doelen en je risicobereidheid kies je een beleggingsprofiel, met advies van de beheerder

Wat doet een vermogensbeheerder?

Bespreekt je financiële situatie, beleggingsdoel en wensen.

Bepaalt je beleggingsprofiel: hij adviseert hoeveel risico je kunt nemen of wil lope

Bepaalt de beleggingsstrategie waarmee je je doel kunt bereiken.

Legt de gemaakte afspraken vast in een overeenkomst.

Opent een beleggingsrekening op je naam.

Kiest de beleggingen die bij jouw doel en vermogen passen.

Koopt en verkoopt de beleggingen voor jou.

Stuurt regelmatig rapportages over je beleggingen. Is de waarde gedaald of gestegen en welke beleggingstransacties zijn er gedaan?

Toetst regelmatig of je beleggingsprofiel en doel nog actueel zijn.

(her)verdeelt je beleggingen als ze niet meer binnen je profiel passen.

Geen garantie op rendement

De waarde van je beleggingen kan variëren. Een vermogensbeheerder geeft geen garantie op een positief rendement. Hij weet niet zeker hoe de beurs zich zal ontwikkelen. Je kunt daarom Je kunt aan de geen rechten ontlenen aan de verwachtingen van een beheerder. Hij belegt voor jou volgens de afspraken die hij met hij heeft gemaakt.

Ben je teleurgesteld over het rendement? Zolang een beheerder zich hield aan de regels die je met elkaar afsprak, kun je daar weinig aan doen. Belegt een beheerder buiten de afspraken die je met hem maakte en heb je financiële schade? Dan kun misschien met succes een klacht indienen.

Persoonlijk vermogensbeheer

Bij persoonlijk vermogensbeheer heb je persoonlijk contact met de vermogensbeheerder. In één of meerdere gesprekken bespreek je je persoonlijke financiële situatie, je wensen en je doelstellingen.

Private banking

Banken noemen zo’n persoonlijke benadering ‘private banking’. Nederland kent een handvol private banks. Soms maken ze deel uit van een grote bank, zoals ABN AMRO Bank, ING Bank en Rabobank. Soms zijn ze zelfstandig ,zoals Insinger Gillissen. Je kunt bijvoorbeeld ook terecht voor financiële planning of het plannen van je nalatenschap (estate planning). Voor private banking heb je wel een flink vermogen nodig. De ondergrens om klant te kunnen worden ligt vaak bij een belegd bedrag vanaf €500.000.

Online vermogensbeheer

Bij online vermogensbeheer loopt het beheer helemaal via de site van de bank of broker. Het voordeel van online vermogensbeheer is dat je al vanaf enkele duizenden euro’s terecht kunt. Je vult dan vaak meerkeuze vragenlijsten in om je beleggingsprofiel vast te stellen. Je krijgt rapportages en berichten over je beleggingen online of krijgt ze via email of een app. Soms bepaal je dan ook zelfstandig het risico dat je kunt en wilt lopen.

Er zijn in Nederland enkele tientallen online vermogensbeheerders actief. Een paar voorbeelden zijn Binck en Knab. Maar ook verzekeraars als Aegon en tbanken als ING en Rabobank hebben online beheerders. Verder bieden beleggingsfondsbeheerders als Robeco en Nationale Nederlanden vormen van vermogensbeheer.

Kosten van vermogensbeheer

Als je laat beleggen rekenen vermogensbeheerders beheerloon. Het is een vergoeding die je betaalt voor het onderhoud van de beleggingen. Dat beheerloon is meestal een percentage van de waarde van je beleggingen. Die kosten gaan wel van je rendement af. De kosten van persoonlijk vermogensbeheer zijn hoger dan die van online vermogensbeheer.

Verschil beleggingsfonds en vermogensbeheer

Het verschil tussen zelf beleggen in een beleggingsfonds en online vermogensbeheer is soms klein.

Bij zelf beleggen moet je wel zelf je risicoprofiel bepalen. Beleg je daarna in zelf in mixfonds met het door jou gekozen profiel (bijvoorbeeld een defensief mixfonds) dan spreidt de fondsbeheerder de beleggingen al over verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en spaargeld. Die fondsbeheerder houdt ook in de gaten of de beleggingen binnen het profiel van het fonds passen (in dit voorbeeld: defensief).

Bij online vermogensbeheer vul je je online een vragenlijst in bij die aanbieder om je beleggingsprofiel te bepalen. Daarna ontvang je een beheerovereenkomst van die beheerder. Die beheerder belegt je vermogen in fondsen met het bijpassende profiel. Je wordt online of schriftelijk op de hoogte gehouden van de resultaten.

Bij zelf beleggen teken je dus geen overeenkomst en moet je zelf het resultaat bijhouden. De kosten van zelf beleggen zijn meestal lager dan die van online vermogensbeheer.

