Zelf beleggen, hoe werkt dat?

Bij zelf beleggen is goedkoper dan laten beleggen. Maar je eigen verantwoordelijkheid en je risico zijn wel groter. Hoe werkt zelf beleggen en waar kun je het best terecht?

Wat is zelf beleggen?

Je geeft als belegger zelf je koop- of verkooporders op in het systeem van een broker of bank. Die zorgt dat jouw orders op de beurs terechtkomen. Je beleggingsinstelling voert je orders uit en administreert welke beleggingen van jou zijn. Deze vorm van beleggen heet ook wel ‘execution only’. Dat betekent ‘alleen uitvoering’.

Je kunt aandelen kopen uit de AEX, de Dow Jones of de Nasdaq, of obligaties in binnen- en buitenland. Je hebt heel veel keuze. Soms helpt de bank of broker je op weg met vragenlijstjes. Met korte testjes kun je een indruk krijgen welke soorten beleggingen wel en niet bij je passen.

Maar jij bepaalt, maakt de keuzes draagt alle verantwoordelijkheid voor je beleggingen. Heb je bijvoorbeeld flink verlies doordat de koersen zijn gedaald, dan kun je daar niet de bank of broker op aanspreken.

Je bepaalt zelf je beleggingsprofiel en je plan voor je beleggingen. Een broker of bank stelt wel enkele vragen over je beleggingservaring, je doelen en het risico dat je wilt lopen. Je krijgt geen advies op basis van je hele financiële situatie. Een broker kan je wel afraden in ingewikkelde, risicovolle producten te beleggen als je weinig beleggingservaring hebt.

Zelf beleggen is heel anders dan vermogensbeheer, waarbij een vermogensbeheerder je geld beheert. Je spreekt met je vermogensbeheerder af wat je doel is. Je neemt goed door welke risico’s je kunt en wilt lopen. Je bespreekt ook de kosten die je betaalt voor het beheer.

Hoe werkt zelf beleggen?

Je moet om te starten een ‘beleggingsrekening’ hebben. Dat is een speciale bankrekening waarmee je kunt beleggen. Je stort er geld op. Dan kun je aan de slag en effecten kopen zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Van de aankopen krijg je dagafschriften, meestal digitaal, via een site of op een app en soms nog op papier.

Je krijgt regelmatig overzichten van je bank of broker welke effecten je in bezit hebt. Je ziet ook hoeveel geld er nog op je rekening staat. Verder laten banken en brokers geregeld zien hoeveel rendement je hebt gemaakt met je beleggingen.

Beleggen bij een bank

Banken als ABN AMRO, ING en Rabobank zijn actief op de markt voor zelf beleggen. Ze hebben vaak ook eigen beleggingsfondsen. Handig omdat je zo makkelijk gespreid belegd. De fondsen rekenen wel een kosten voor het vermogensbeheer.

Je kunt de economische onderzoeken van banken vaak raadplegen en nieuws over de financiële markten.

Voordeel

Het is handig en overzichtelijk om te werken met de bank waar je je bankzaken al regelt

Nadeel

De kosten voor zelf beleggen bij banken zijn vaak wat hoger dan bij brokers

Beleggen bij een broker

‘Broker’ is de Engelse term voor beurshandelaar of effectenmakelaar. Het is een tussenpersoon die je zelfstandig laat handelen op de beurzen.

Via een broker kun je zelf beleggingsproducten aan- en verkopen, zoals aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Een broker biedt je toegang tot de beurzen via een online beleggingsplatform. Je belegt voor eigen rekening en risico. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor de aan- en verkopen die je doet. Deze dienst van brokers heet ook wel ‘execution only'.

Brokers bieden geregeld ook verschillende dienstenpakketten. Ze maken onderscheid tussen zeer actieve beleggers die veel willen handelen en beleggers die een rustiger beleid volgen. Zeer actieve beleggers die veel marktinformatie willen zien, betalen dan meer dan beleggers die weinig handelen.

Voordeel

Brokers hebben vaak beleggingsfondsen van allerlei beleggingsinstellingen.

Nadeel

Je moet een aparte beleggingsrekening openen bij een andere organisatie dan de bank(en) waar je al bij bankiert.

Enkele voorbeelden van brokers

Denk bij brokers onder meer aan Binck en Degiro. De kosten, voorwaarden en mogelijkheden van de verschillende handelsplatformen lopen uiteen.

Via een broker kun je beleggen in een breed scala van beleggingen. Met onder meer aandelen, obligaties en beleggingsfondsen.

Wat is het verschil tussen een bank en een broker?

Banken richten zich meestal oallerlei financiële producten en diensten. Naast betalen, lenen en sparen kun je er ook beleggen. Ze hebben vaak ook eigen beleggingsfondsen.

Brokers richten zich meer op één activiteit, beleggen. Ze hebben meestal geen eigen beleggingsfondsen. Brokers bieden de mogelijkheid in allerlei fondsen van uiteenlopende aanbieders te beleggen.

Waar kun je het best zelf beleggen?

Ga je voor de allerlaagste kosten, dan zul je doorgaans terecht komen bij een broker. Maar de onderlinge verschillen in kosten kunnen groot zijn.

Brokers en banken bieden beleggingsmogelijkheden voor mensen die zelf willen beleggen.

Met de vergelijkingssitevan Finner zie je welke broker of bank het best bij jou past.

