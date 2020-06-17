icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Zelf beleggen: voor- en nadelen

Beleggen kun je zelf doen via een broker of via een bank. Als je alles zelf doet, zijn de kosten laag maar draag je zelf alle verantwoordelijkheid. Is beleggen zonder begeleiding iets voor jou? En waar moet je rekening mee houden als je zelfstandig belegt? 
Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:2 oktober 2025

Groei beleggen

Maak een beleggingsplan

Via online brokers en beleggingsplatforms van banken kun je als belegger makkelijk zelf aan de slag.

Voordat je gaat beleggen moet je wat huiswerk doen en een beleggingsplan maken:

  • Bedenk wat je beleggingsdoel is.
  • Bedenk hoe lang je geld kunt beleggen.
  • Bedenk met welk bedrag je begint.
  • Beleg je een bedrag ineens of leg je per maand of kwartaal in?
  • Bedenk hoeveel risico je kunt en wilt nemen.

Met je persoonlijke beleggingsstrategie kun je aan de slag. Alle koop- en verkooptransacties binnen je beleggingsportefeuille doe je zelf. 

Onderhoud

Na een tijdje is het slim jezelf een spiegel voor te houden. Gaan je beleggingen goed? Zijn je persoonlijke omstandigheden niet veranderd? Ook als je zelf belegt, is regelmatig ‘onderhoud’ belangrijk.  

Voordelen zelf beleggen

  • Je kunt helemaal zelf invulling geven aan je beleggingen. Je maakt zelf keuzes en bepaalt zelf je risico
  • Je kunt al starten vanaf een heel klein bedrag
  • De kosten zijn meestal lager dan bij beleggen met advies en bij vermogensbeheer.
  • Je voelt je meer betrokken bij je beleggingen dan wanneer je alles uitbesteedt. 

Nadelen zelf beleggen

  • Je moet zelf besluiten in welke producten je gaat beleggen. 
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de orders waarbij je fouten kunt maken.
  • Zonder beheer of beleggingsadvies heb je geen professional om mee te sparren. 
  • Je beleggingen bijhouden kost tijd en aandacht. 
  • Het is makkelijk om je te laten afleiden van je langetermijndoel als je alles zelf doet.

