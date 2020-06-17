Zelf beleggen: voor- en nadelen

Maak een beleggingsplan

Via online brokers en beleggingsplatforms van banken kun je als belegger makkelijk zelf aan de slag.

Voordat je gaat beleggen moet je wat huiswerk doen en een beleggingsplan maken:

Bedenk wat je beleggingsdoel is.

Bedenk hoe lang je geld kunt beleggen.

Bedenk met welk bedrag je begint.

Beleg je een bedrag ineens of leg je per maand of kwartaal in?

Bedenk hoeveel risico je kunt en wilt nemen.

Met je persoonlijke beleggingsstrategie kun je aan de slag. Alle koop- en verkooptransacties binnen je beleggingsportefeuille doe je zelf.

Onderhoud

Na een tijdje is het slim jezelf een spiegel voor te houden. Gaan je beleggingen goed? Zijn je persoonlijke omstandigheden niet veranderd? Ook als je zelf belegt, is regelmatig ‘onderhoud’ belangrijk.

Voordelen zelf beleggen

Je kunt helemaal zelf invulling geven aan je beleggingen. Je maakt zelf keuzes en bepaalt zelf je risico.

Je kunt al starten vanaf een heel klein bedrag.

De kosten zijn meestal lager dan bij beleggen met advies en bij vermogensbeheer.

Je voelt je meer betrokken bij je beleggingen dan wanneer je alles uitbesteedt.

Nadelen zelf beleggen