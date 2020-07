Welke soorten beleggingen zijn er?

Aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, je hebt er vast van gehoord. Maar wat houden deze soorten beleggingen in?

Aandelen

Als je een aandeel koopt, word je mede-eigenaar van een onderneming. Voorbeelden van bekende aandelen van bedrijven zijn: ING Bank, Unilever of Royal Dutch (Shell).

Als het goed gaat met de onderneming, dan deel je in de winst. Maar komt de onderneming in de problemen, dan kun je je hele investering kwijtraken.

Het rendement op aandelen bestaat uit (gedeeltelijke) winstuitkering: het dividend. Ook als de koers stijgt, is er rendement. Afhankelijk van onder meer de vooruitzichten van de onderneming hebben beleggers een hogere of lagere prijs voor de aandelen over. Ook de verwachtingen van beleggers spelen hierbij een rol.

Aandelen worden verhandeld op beurzen, zoals Euronext of de Dow Jones in de Verenigde Staten. Je koopt ze in stuks.

Voorbeeld:

Stel de koers van Ahold Delhaize, bekend van Albert Heijn, is €25. Voor €1000 kun je dus 40 aandelen Ahold Delhaize kopen. als je gaat beleggen, kun je de koersen van de aandelen volgen via de website of app van die bank of broker.

Obligaties

Een obligatie is een lening die overheden of ondernemingen uitgegeven. Bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse overheid, maar ook van een bedrijf als Unilever. Koop je een obligatie, dan krijg je meestal per jaar een vooraf afgesproken rentepercentage. Na een afgesproken periode lossen uitgevers van obligaties het geleende bedrag weer af.

Het rendement van een obligatie

Het rendement op een obligatie bestaat uit het koersrendement en uit rente. Het koersrendement is het verschil tussen de huidige koers en de koers op het moment dat de belegger het aandeel koopt. Daarnaast krijgt de belegger, de ‘obligatiehouder’ regelmatig rente zolang de lening loopt. De koers van een obligatie is afhankelijk van de marktrente. Stijgt de marktrente, dan daalt de koers van een obligatie. En omgekeerd: daalt de marktrente, dan stijgt de obligatiekoers.

Beleggingsfondsen

Veel beleggers gebruiken beleggingsfondsen. Je kunt daarmee beleggen ze in een groep van aandelen, obligaties of vastgoed. Het rendement bij beleggingsfondsen bestaat uit het koersrendement en dividendrendement.

Een voordeel van beleggen in beleggingsfondsen is de spreiding die ze bieden over meerdere beleggingen. Zelfs bij een relatief klein bedrag kun je met een fonds al flink spreiden.

Een nadeel is dat je niet zelf kunt kiezen welke beleggingen een beleggingsfonds koopt. Beleggingsfondsen koop je soms in stuks, net als bij aandelen van bedrijven. De prijs die je betaalt is dan het aantal aandelen van het beleggingsfonds keer de koers.

Vastgoed beleggingsfondsen

Vastgoedfondsen zijn een aparte categorie beleggingsfondsen. Die fondsen beleggen in onroerend goed zoals kantoren, winkels en woningen. De belegger in een vastgoedfonds krijgt meestal een aandeel in een portefeuille met verschillende panden. Het rendement bestaat uit de waardestijging van de panden en uit dividend. Beleggingsfondsen keren via het dividend een deel van de huuropbrengsten uit aan beleggers

Participaties

Andere beleggingsfondsen werken met ‘participaties’. Je kiest dan een bedrag dat je wilt beleggen en niet het aantal aandelen. Je kunt dan voor een rond bedrag aandelen kopen in een beleggingsfonds, bijvoorbeeld voor €50.

De participaties kunnen heel klein zijn. Stel: de koers van een beleggingsfonds is €250 en je wilt €50 beleggen. Als een fonds werkt met participaties kan dat. Je koopt dat 0,2 participaties, dat is eigenlijk 1/5 aandeel.

Beleggingsfondsen: actief of passief

Fondsbeheerders van beleggingsfondsen beheren hun fondsen op verschillende manieren. De ene is actief, de andere passief. Wat is het verschil?

Actief

Fonsbeheerders van een actief fonds maken uitgesproken keuzes en volgen een eigen visie op de beleggingsmarkt. Dat zijn ‘actieve beleggingsfondsen’. De kosten die een actief fonds maakt, zijn wel hoger dan die van passieve fondsen. Dat komt omdat een fondsbeheerder van een actief fonds vaker aandelen of obligaties aan- en verkoopt. Die kosten zijn al verwerkt in de koers van het fonds.

Passief

De beheerder van een passief beleggingsfonds probeert niet om de markt te verslaan maar volgen een index, bijvoorbeeld de AEX. De kosten van zo'n fonds (in de koers verwerkt) zijn daardoor lager. De rendementen bij een actief beleid hoeven helemaal niet beter te zijn dan bij een passief beleid. Een ander woord voor indexvolgend fonds is een Exchange Traded Fund (ETF).

Geld op een beleggings- of spaarrekening

Beleggers houden vaak wat geld achter de hand om in te kunnen spelen op kansen. En om de kosten te betalen. Denk hierbij aan transactie- en servicekosten. Ook dividend en rente ontvang je meestal op je beleggingsrekening.

Lees ook: