Duurzaam beleggen: hoe werkt het?

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een algemene term voor beleggingen die goed zijn voor mens, milieu en het klimaat. Iedere belegger hanteert zijn eigen definitie van duurzaam beleggen. Vaak wordt er aansluiting gezocht bij de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Deze doelen bestaan uit het verbeteren van het leefklimaat en het streven naar een eerlijkere en gelijkwaardige wereld. Bij duurzaam beleggen investeer je geld in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

Welke vormen van duurzaam beleggen bestaan er?

Hoe kun je duurzaam beleggen?

Het is belangrijk om eerst voor jezelf te bepalen welke vorm van duurzaam beleggen bij je past. Als je zelf belegt, kun je kiezen uit veel verschillende duurzame fondsen. Deze fondsen hebben op basis van verschillende aandachtspunten (duurzaamheidscriteria) al een duurzame selectie gemaakt. Via je beleggingsaanbieder kun je deze informatie inzien en zelf kiezen wat het beste bij je past.

Het is ook mogelijk om de beleggingen te laten beheren. In dat geval maakt de aanbieder de keuze welke duurzaamheidscriteria er worden gehanteerd. Het is dan aan jou om te beoordelen of deze keuze aansluit bij je persoonlijke wensen.

Gaat duurzaam beleggen ten koste van het rendement?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat duurzaam beleggen geen negatief effect op het rendement hoeft te hebben. De maatschappij verlangt steeds meer van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Om als bedrijf toekomstbestendig te blijven is het noodzakelijk hierin mee te gaan. Er zijn beleggers die van mening zijn dat op langere termijn duurzame bedrijven beter presteren.

Engagement

Er zijn beleggingsinstellingen en pensioenfondsen die bewust wél in bepaalde sectoren zoals fossiele energie beleggen. Zij vinden dat je bedrijven moet aanspreken op hun gedrag als je verandering wilt. Voor deze vorm van betrokkenheid wordt vaak het Engelse woord 'engagement' gebruikt. Het is als aandeelhouder mogelijk om via de aandeelhoudersvergadering duurzame initiatieven in te brengen. Indien je de keuze maakt om in het geheel niet te beleggen in een sector, dan kun je deze ook niet veranderen. Het is als belegger in een fonds wel lastig in te schatten hoe groot het resultaat van deze betrokkenheid is.

Greenwashing

Veel bedrijven doen zich door middel van marketing groener voor dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dit wordt 'greenwashing' genoemd. De boodschap van het bedrijf klopt niet met de activiteiten. Of de duurzame activiteiten zijn zo minimaal dat de uitwerking ervan op het geheel verwaarloosbaar is. Dit is ook bij beleggen een belangrijk aandachtspunt.

Nieuwe wetgeving

De Europese Unie is van mening dat de beleggingswereld ook een bijdrage moet leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Op dit moment zijn er nog geen duidelijke regels over duurzaam beleggen. Hierdoor noemen veel beleggingsinstellingen hun beleggingen onterecht groen of duurzaam. De nieuwe wetgeving moet duidelijkheid geven wat als duurzaam mag worden bestempeld. Er wordt gekeken naar zaken als CO2-uitstoot en mensenrechten.

Overigens is op verzoek van Frankrijk kernenergie toegevoegd aan de lijst van groene beleggingen. En op verzoek van Duitsland wordt het beleggen in gas als duurzaam gezien. Het blijft dus belangrijk om je eigen keuzes te maken en zelf te bepalen of de regelgeving past bij je persoonlijke duurzaamheidswensen.