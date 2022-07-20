Duurzaam beleggen: hoe werkt het?

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is een algemene term voor beleggingen die goed zijn voor mens, milieu en het klimaat. Iedere belegger hanteert zijn eigen definitie van duurzaam beleggen. Vaak wordt er aansluiting gezocht bij de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties.

Deze doelen bestaan uit het verbeteren van het leefklimaat en het streven naar een eerlijkere en gelijkwaardige wereld. Bij duurzaam beleggen investeer je geld in bedrijven die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

Welke vormen van duurzaam beleggen bestaan er?

Hoe kun je duurzaam beleggen?

Het is belangrijk om eerst voor jezelf te bepalen welke vorm van duurzaam beleggen bij je past. Als je zelf belegt, kun je kiezen uit veel verschillende duurzame beleggingsfondsen. Deze fondsen hebben op basis van verschillende aandachtspunten (duurzaamheidscriteria) al een duurzame selectie gemaakt. Via je beleggingsaanbieder kun je deze informatie inzien en zelf kiezen wat het beste bij je past.

Je kunt ook beleggingen laten beheren. Dan maakt de aanbieder de keuze welke duurzaamheidscriteria er worden gehanteerd. Het is dan aan jou om te beoordelen of deze keuze aansluit bij je persoonlijke wensen.

Greenwashing

Veel bedrijven doen zich met marketing groener voor dan dat ze echt zijn. Dit wordt 'greenwashing' genoemd. De boodschap van het bedrijf klopt niet met de activiteiten. Of de duurzame activiteiten zijn zo minimaal dat de uitwerking ervan op het geheel verwaarloosbaar is. Er zijn ook beleggingsfondsen die woorden als ‘duurzaam’ of ‘ESG' (Environmental, Social and Governance) in hun naam gebruiken, terwijl ze in de praktijk niet echt duurzaam beleggen. Laat je daarom niet leiden door de naam van een fonds, maar kijk altijd goed naar de manier waarop het fonds daadwerkelijk belegt.

Gaat duurzaam beleggen ten koste van het rendement?

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat duurzaam beleggen geen negatief effect op het rendement hoeft te hebben. De maatschappij verlangt steeds meer van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Om als bedrijf toekomstbestendig te blijven is het noodzakelijk hierin mee te gaan. Er zijn beleggers die vinden dat duurzame bedrijven op langere termijn beter presteren.

Engagement

Er zijn beleggingsinstellingen en pensioenfondsen die bewust wél in bepaalde sectoren zoals fossiele energie beleggen. Zij vinden dat je bedrijven moet aanspreken op hun gedrag als je verandering wilt. Voor deze vorm van betrokkenheid wordt vaak het Engelse woord 'engagement' gebruikt.

Het is als aandeelhouder mogelijk om via de aandeelhoudersvergadering duurzame initiatieven in te brengen. Als je kiest om in het geheel niet te beleggen in een sector, dan kun je deze ook niet veranderen. Het is als belegger in een fonds wel lastig in te schatten hoe groot het resultaat van deze betrokkenheid is.

Nieuwe wetgeving

Europa is van mening dat ook de beleggingswereld een bijdrage moet leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Om dit te realiseren heeft de Europese Commissie nieuwe wetgeving gemaakt voor duurzame beleggingsfondsen. Dit moet ervoor zorgen dat consumenten makkelijker duurzame keuzes kunnen maken.

Met de nieuwe wetgeving zijn er 3 categorieën ontstaan. Er zijn fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsdoelen, fondsen die dit beperkt doen en fondsen met een grote positieve impact op mens, milieu en klimaat.

Beleggen in duurzame beleggingsfondsen is iets persoonlijks. Het blijft dus belangrijk om zelf te bepalen of de beleggingsfondsen beleggen in bedrijven die passen bij jouw persoonlijke duurzaamheidswensen.