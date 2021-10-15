Bank of broker: het verschil

Om te beleggen heb je een bank of broker nodig. Een broker is een instelling die beleggingsorders uitvoert. Daarbij kun je dus alleen beleggen. Een voorbeeld van een broker is DeGiro. Bij banken kun je niet alleen beleggen maar ook betalen, sparen en vaak ook verzekeren. Denk hierbij aan banken als ING of de Rabobank.

Beleggingsdoel

Om te weten welke partij bij je past, is het belangrijk wat je doel is. Wil je gaan beleggen om vermogen op te bouwen? Of werk je bij een werkgever die geen of een magere pensioenregeling heeft? Dan zul je zelf iets voor je pensioen moeten regelen:

Voor vermogensopbouw heb je een je een ‘gewone’ beleggingsrekening nodig.

Is het doel pensioenaanvulling? Kies dan voor een bankspaar-beleggingsrekening. Zo’n rekening is geblokkeerd. Op deze rekening kun je beleggen voor je pensioen. De inleg is (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.

Op de website van de Belastingdienst vind je een rekenhulp. Hiermee kun je uitrekenen welk bedrag je kunt opvoeren als aftrekpost op je belastingaangifte (de ‘jaarruimte’).

Zelf beleggen of uitbesteden?

Wie gaat beleggen met een ‘gewone’ beleggingsrekening kan zijn of haar beleggingen zelf regelen. Dat is goedkoper dan je beleggingen uitbesteden aan een vermogensbeheerder. Maar zelf doen heeft ook risico’s. Misschien raak je zelf snel in paniek zodra de beurskoersen dalen.

Beleggen via vermogensbeheer wordt ook wel beheerd beleggen genoemd. Dit heeft hogere kosten dan zelf beleggen maar het geeft ook meer rust. Er is geen hoge inleg voor nodig. Bij een aantal aanbieders is dit al mogelijk vanaf €10 per maand. Lees meer over beheerd beleggen.

Waar wil je in beleggen?

Beleggingsfondsen

Banken en brokers hebben hun eigen assortiment beleggingsfondsen. De keuzemogelijkheden voor fondsen bij banken hangen soms ook af van het gekozen pakket.

Bij ING Eenvoudig Beleggen kun je alleen kiezen uit 4 ING Duurzame Indexfondsen. Bij het pakket ING Zelf beleggen is de keuze veel ruimer. Bij de SNS Beleggingsrekening is de keuze beperkt tot 11 beleggingsfondsen van ASN. Wil je zelf beleggen met een groot aanbod? Dan kun je terecht bij DeGiro en de Saxobank.

Aandelen

Banken bieden verschillende pakketten aan. Welke aandelen je kunt kopen, kan ook afhangen van het gekozen pakket. Bij ABN AMRO bijvoorbeeld kun je met het pakket Zelf Beleggen Basis in 270 aandelen beleggen. De keuze bij ABN AMRO Zelf Beleggen Plus is veel groter. Je kunt daarmee in tienduizenden beleggingsproducten beleggen, ook op buitenlandse beurzen. Bij de SNS bank is beleggen in aandelen niet mogelijk.

Brokers Lynx en Mexem maken gebruik van Interactieve Brokers. Dat is een Amerikaans platform dat toegang biedt tot de beurzen van 33 landen. Daarmee kun je gemakkelijk wereldwijd beleggen.

Welke informatie biedt de beleggingsaanbieder?

Voor wie actief wil gaan beleggen, is actuele koers- en beleggingsinformatie belangrijk. Aanbieders als DeGiro en Saxobank spelen in op de actievere belegers. Beleg je voor de lange termijn en wil je niet te veel handelen? Dan kun je ook prima terecht bij de grote banken zoals ING of ABN AMRO.

Er zijn trouwens ook veel websites waar je terechtkunt voor beleggingsinformatie of actuele koersen.

Lees meer over:

Verschillende informatiebronnen voor zelf beleggen

Kosten van beleggen

Het is belangrijk om te kijken naar de kosten. Hoe hoger de kosten, hoe lager je rendement. Bij ABN AMRO, Saxo Bank (dit was vroeger Binck Bank), ING Bank en Rabobank betaal je maandelijks servicekosten.

Ook broker Lynx rekent servicekosten maar haalt daar wel je transactiekosten vanaf. Bij een aantal brokers betaal je pas servicekosten na een aantal maanden.

Hoeveel je precies betaalt, hangt af van:

Hoe je belegt (op een geblokkeerd pensioenrekening of voor opbouw van vrij vermogen).

Of je zelf belegt of gebruik maakt van vermogensbeheer.

Waar je in belegt (beleggingsfondsen, aandelen of ingewikkelde producten).

Hoeveel transacties je doet.

De uiteindelijke kosten zijn dus voor iedere belegger anders. Kijk dus altijd of aanbieders passen bij jouw persoonlijke voorkeuren en vergelijk de kosten.