Eerst naar je bank of broker

Als je een klacht hebt over een broker, bank of vermogensbeheerder ga je eerst klagen bij die organisatie. Die moet de klacht in behandeling nemen en hem afhandelen op basis van een interne klachtenprocedure. De organisatie moet je informeren over het proces. Ook over de voortgang van de behandeling van je klacht.

Je komt er niet uit, en dan?

Kom je er met de broker, bank of vermogensbeheerder niet uit? Dan kun je 2 dingen doen:

Naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Naar de rechtbank.

Klagen bij Kifid

Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen. Bij het Kifid kun je als belegger tegen beperkte kosten een klacht indienen bij de geschillencommissie.

Controleer vooraf of de beleggingsinstelling een Kifid-uitspraak als bindend accepteert. Is dat het geval, dan kan de belegginginstelling een uitspraak niet naast zich neer leggen. Ook niet als deze negatief voor hen uitpakt.

Voorbeelden van Kifid-klachten

De voorbeelden laten zien dat een vermogensbeheerder een grotere verantwoordelijkheid heeft dan een broker. Een broker voert alleen maar orders uit. Een vermorgensbeheerder heeft een grotere zorgplicht.

Je kunt meer uitspraken van het Kifid bekijken, want ze zijn openbaar. Zo kun je soms inschatten of je met je klacht gelijk kunt krijgen.

Klacht tegen een adviseur

Kijk eerst of de beleggingsadviseur of vermogensbeheerder is aangesloten bij het DSI (Dutch Securities Institute). Bij de tuchtcommissie van het DSI meld je een overtreding van de gedragsregels.

Er geldt tuchtrecht voor werknemers en managers van financiële ondernemingen die de bankierseed afleggen. Zij beloven met die eed dat zij hun functie integer en zorgvuldig zullen uitoefenen. Ze tekenen en verbinden zich aan een gedragscode.

Als een bankmedewerker de gedragscode schendt, bijvoorbeeld door ten onrechte vertrouwelijke informatie te delen, dan kun je dit aankaarten bij de Stichting Tuchtrecht banken. De melding wordt onderzocht en kan leiden tot een klacht bij een onafhankelijke Tuchtcommissie. Een bankmedewerker kan dan een boete krijgen van maximaal €25.000, een verplichte cursus of een beroepsverbod voor maximaal 3 jaar.

Misstand melden

Vermoed je dat de aanbieder onbetrouwbaar is? Meld misstanden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het gaat hierbij vaak om beleggingen in grond of vastgoed. Deze beleggingen vallen buiten het toezicht van de AFM, maar de AFM kan soms wel optreden. Zoals bij agressieve of misleidende verkoop van beleggingsproducten. De AFM kan dan actie ondernemen op basis van de Wet oneerlijke handelspraktijken. Je krijgt achteraf niet te horen wat de AFM precies met jouw melding heeft gedaan.

Buitenlandse aanbieders

De AFM waarschuwt voor buitenlandse beleggingsaanbieders die buiten hun toezicht opereren. Bij klachten kun je dan niet terecht bij de AFM. Maar ook bij beleggingsorganisaties die binnen de EU actief zijn moet je oppassen. Deze organisaties hebben een ‘Europees paspoort’ en vallen niet onder Nederlands toezicht. Ze vallen onder toezicht van een ander land uit de Europese Economische Ruimte (EER). Deze EER bestaat uit de Europese Unie plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De kwaliteit van toezicht verschilt van land tot land.