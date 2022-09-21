Indexbeleggen: hoe werkt dat?

Wat is indexbeleggen?

Met indexbeleggen investeer je geld in aandelen van bedrijven die in verschillende clusters zijn verzameld: de indexen. Je kiest dus niet in welke individuele bedrijven je belegt, maar je kiest voor 1 of meerdere indexen (ook indices genoemd). Een bekende Nederlandse index is de AEX. Indexfondsen kopiëren een bepaalde index. Het rendement dat je behaalt zal dan gelijk liggen aan de ontwikkeling van de index.

Hoe kun je indexbeleggen?

Je kunt niet zelf een index kopen. De AEX bijvoorbeeld, kun je niet kopen. Dit is slechts een vergelijkingsmaatstaf. Om op dezelfde manier te beleggen zou je alle 30 aandelen uit de AEX in de juiste samenstelling moeten kopen. Dit is erg veel werk en brengt bovendien veel transactiekosten met zich mee.

Om dit makkelijk te maken zijn er diverse aanbieders van beleggingsproducten met een oplossing gekomen. Denk hierbij aan aanbieders zoals Northern Trust, Actiam en iShares. De aanbieder belegt jouw geld precies in de juiste samenstelling in de verschillende bedrijven van een index. Dit betekent dat het behaalde rendement gelijk is aan het verloop van de index. Het enige verschil zijn de kosten die je betaalt aan de fondsaanbieder voor het beheer van het fonds. Deze kosten verlagen het rendement. Dat zal dan iets achterblijven bij de ontwikkeling van de index.

Voordelen

Je hoeft niet zelf te kiezen in welk aandeel je belegt

Het grootste voordeel is dat je geen keuze hoeft te maken in welk aandeel je belegt. Je koopt alle aandelen die onderdeel uitmaken van de index. Je hoeft alleen te kiezen in welke index je wilt beleggen. Je kunt kiezen of je in bepaalde landen, sectoren of thema’s wilt beleggen. Of je kiest voor een wereldwijde index zoals de MSCI World.

Je hebt een goede spreiding

Met indexbeleggen investeer je al snel in honderden tot duizenden verschillende bedrijven. Hierdoor ben je minder afhankelijk van het resultaat van 1 enkel aandeel.

Welke indices zijn er?

Er bestaan wel honderden verschillende indices (meerdere indexen). Voor ieder land, sector of thema is wel een index samengesteld.

Zo kun je beleggen in een index van aandelen in duurzame energie, technologie of financiële bedrijven. Maar ook in minder toegankelijke landen zoals India, Brazilië of Turkije. Wij beschrijven hier kort een aantal bekende indices.

Kies je voor indexfondsen of ETF's?

Naast indexfondsen bestaan er ook Exchange traded funds (ETF’s). Beide soorten hanteren een passieve beleggingsstrategie en beleggen volgens een bepaalde index.

Indexfondsen

Het grote verschil is dat bij fondsen er maar 1 keer per dag een koers wordt vastgesteld. Je kunt ook maar 1 keer per dag een fonds aankopen of verkopen.

Exchange traded funds (ETF's)

Een ETF kun je tijdens de handelsuren op de beurs voortdurend verhandelen, net als individuele aandelen. Dit kan een voordeel zijn. Maar de transactiekosten voor een ETF zijn vaak hoger dan die van een beleggingsfonds.

Kosten

De invloed die kosten hebben op het resultaat van beleggingen wordt vaak onderschat. Je betaalt zowel kosten aan de bank als aan de fondsmanager. De bank rekent kosten voor de beleggersrekening en het uitvoeren van de transacties. Een fondsmanager beheert het fonds en vraagt hiervoor een beheervergoeding. Deze jaarlijkse vergoeding varieert van 0,1% voor passieve fondsen tot wel 1,5% voor zeer actieve fondsen. Let dus goed op de kosten als je kiest voor een indexfonds of ETF.