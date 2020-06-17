Wat is beleggen en welke vormen heb je?

Aandelen

Welke verschillende vormen van beleggen zijn er? Een van de vormen is beleggen in aandelen. Als je een aandeel koopt, word je mede-eigenaar van een onderneming. Voorbeelden van bekende aandelen van bedrijven zijn ASML, Unilever of Apple.

Als het goed gaat met de onderneming, dan deel je in de winst. Maar komt de onderneming in de problemen, dan kun je je hele investering kwijtraken.

Rendement

Als je aandelen hebt van een bedrijf dat winst maakt, dan ontvang je vaak een winstuitkering. Dit wordt dividend genoemd. Meestal wordt er een bedrag per aandeel in contanten uitgekeerd. In sommige gevallen ontvang je extra aandelen als dividend. Dit wordt stockdividend genoemd.

Naast dividend kun je ook rendement halen als de koers van het aandeel stijgt. Beleggers bepalen aan de hand van onder andere de vooruitzichten van de onderneming of ze een hogere of lagere prijs voor de aandelen willen betalen.

Aandelen worden verhandeld op beurzen, zoals Euronext of de New York Stock Exchange in de Verenigde Staten. Je koopt ze in stuks.

De koersen van de aandelen kun je ook zelf volgen via de website of app van je bank of broker.

Obligaties

Een andere vorm van beleggen is beleggen in obligaties. Een obligatie is een lening die overheden of ondernemingen uitgeven. Bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse overheid. Maar ook bedrijven als Unilever kunnen ze uitgeven.

Koop je een obligatie, dan krijg je meestal per jaar een vooraf afgesproken rentepercentage. Na een afgesproken periode lossen uitgevers van obligaties het geleende bedrag weer af.

Rendement van een obligatie

Het rendement op een obligatie bestaat uit het koersrendement en uit rente.

Het koersrendement is het verschil tussen de huidige koers en de koers op het moment dat je als belegger de obligatie kocht. Daarnaast krijgt de belegger (‘obligatiehouder’) regelmatig rente zolang de lening loopt.

De koers van een obligatie is afhankelijk van de marktrente. Stijgt de marktrente, dan daalt de koers van een obligatie. En omgekeerd: daalt de marktrente, dan stijgt de obligatiekoers.

Beleggingsfondsen

Veel beleggers gebruiken beleggingsfondsen. Maar wat is een beleggingsfonds? Hiermee beleg je in een groep van aandelen, obligaties of vastgoed. Beleggingsfondsen bestaan vaak uit tientallen en soms wel honderden verschillende aandelen. Dit zorgt ervoor dat het risico goed gespreid is en je minder afhankelijk bent van de prestatie van één enkel bedrijf. Het rendement bij beleggingsfondsen bestaat uit het koersrendement en dividendrendement.

Lees meer over:

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen: actief of passief

Fondsbeheerders van beleggingsfondsen beheren hun fondsen op verschillende manieren. De ene is actief, de andere passief. Wat is een passief beleggingsfonds? En wat is een actief beleggingsfonds? Wat zijn de verschillen?