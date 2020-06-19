icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Zo beperk je de risico's bij beleggen

Beleggen is niet zonder risico. De waarde van aandelen en obligaties kan flink veranderen. Met deze 4 stappen beperk je de risico's.  
Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:8 oktober 2025

Risico beperken beleggen

Waarom het risico beperken?

Het is belangrijk om het risico van beleggen te beperken. Voor beleggingen geldt namelijk geen garantiestelsel zoals je bij sparen wel hebt. Je belegging kan flink in waarde dalen als beurskoersen omlaag gaan. 

In deze 4 stappen kun je het risico van beleggen flink terugbrengen. 

Bewaarbedrijf

Je aandelen, obligaties of andere beleggingen staan in een apart bewaarbedrijf. Ze zijn gescheiden van het bezit van je de bank of broker. Ook als die bank of broker failliet gaat, blijven het jouw beleggingen. 

Let op: komen de ondernemingen waar je aandelen of andere beleggingen van hebt in financiële problemen? Dan kunnen je beleggingen flink in waarde dalen.

