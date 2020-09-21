Onbetrouwbare beleggingsaanbieders

Mensen met maar weinig beleggingservaring zoeken nu ook mogelijkheden om hun spaargeld of pensioenuitkering te laten stijgen. Maar niet alle aanbieders van beleggingsproducten zijn betrouwbaar. Gedupeerden van beleggingsfraude gingen in 2022 voor bijna €14,8 miljoen het schip in.

Tips

Wij noemen 8 alarmbellen die vaak afgaan bij malafide aanbieders en foute beleggingsproducten.

Slachtoffer van beleggingsfraude

De AFM en de Helpdesk beleggingsfraude zijn een campagne gestart om te waarschuwen voor malafide beleggingsaanbieders. Op de website van Fraudehelpdesk staat wat je kunt doen als je slachtoffer bent van zo'n beleggingsfraudeur.