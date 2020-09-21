BeleggersBattle
Lees verder
Herken foute beleggingsaanbiedingen
Erik Snitselaar Expert beleggenBijgewerkt op:8 oktober 2025
Onbetrouwbare beleggingsaanbieders
Mensen met maar weinig beleggingservaring zoeken nu ook mogelijkheden om hun spaargeld of pensioenuitkering te laten stijgen. Maar niet alle aanbieders van beleggingsproducten zijn betrouwbaar. Gedupeerden van beleggingsfraude gingen in 2022 voor bijna €14,8 miljoen het schip in.
Tips
Wij noemen 8 alarmbellen die vaak afgaan bij malafide aanbieders en foute beleggingsproducten.
Slachtoffer van beleggingsfraude
De AFM en de Helpdesk beleggingsfraude zijn een campagne gestart om te waarschuwen voor malafide beleggingsaanbieders. Op de website van Fraudehelpdesk staat wat je kunt doen als je slachtoffer bent van zo'n beleggingsfraudeur.