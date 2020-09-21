icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
BB_transparant

BeleggersBattle

Twee van onze redacteuren gaan de strijd aan met beleggen. Marco belegt in indexfondsen en Erik belegt in themafondsen. Hoe werkt het en wie behaalt een beter resultaat?

Lees verder

Herken foute beleggingsaanbiedingen

Beleggingsfraude vormt de grootste schadepost van alle meldingen bij de Fraudehelpdesk. Herken beleggingsfraude of oplichting met onze 8 alarmsignalen.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:8 oktober 2025

Fraude beleggingen

Onbetrouwbare beleggingsaanbieders

Mensen met maar weinig beleggingservaring zoeken nu ook mogelijkheden om hun spaargeld of pensioenuitkering te laten stijgen. Maar niet alle aanbieders van beleggingsproducten zijn betrouwbaar. Gedupeerden van beleggingsfraude gingen in 2022 voor bijna €14,8 miljoen het schip in.

Tips

Wij noemen 8 alarmbellen die vaak afgaan bij malafide aanbieders en foute beleggingsproducten.

Slachtoffer van beleggingsfraude

De AFM en de Helpdesk beleggingsfraude zijn een campagne gestart om te waarschuwen voor malafide beleggingsaanbieders. Op de website van Fraudehelpdesk staat wat je kunt doen als je slachtoffer bent van zo'n beleggingsfraudeur.

Lees verder

Bekijk ook