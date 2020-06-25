Hoger rendement, hoger risico

De kans op hoge winsten of verliezen verschilt per soort belegging.

Staatsobligaties: meestal iets hoger rendement dan bij sparen, beperkt risico.

Bedrijfsobligaties: iets hoger rendement dan staatsobligaties, iets hoger risico. Het risico hangt af van de financiële positie van het bedrijf dat de obligaties uitgeeft.

Aandelen : een hoger rendement dan op (staats- of bedrijfs)obligaties, hoog risico. Je kunt maximaal je inleg verliezen.

: een hoger rendement dan op (staats- of bedrijfs)obligaties, hoog risico. Je kunt maximaal je inleg verliezen. Ingewikkelde beleggingsproducten zoals opties en turbo's: kans op hoge winst, heel hoog risico. Bij bepaalde constructies kun je zelfs meer verliezen dan de inleg. Je moet dan bijbetalen.

Welke risico's zijn er nog meer?

Marktrisico: gaat het slecht met de economie, dan dalen de koersen (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen).

Renterisico: als de marktrente stijgt, dalen de koersen (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen).

Kredietrisico: als het slecht gaat met het bedrijf, daalt de koers (aandelen, obligaties, beleggingsfondsen).

Liquiditeitsrisico: is er weinig handel in je beleggingen. Dit betekent dat het lastiger is om een goede prijs te krijgen als je de beleggingen wilt verkopen. Dit kan zorgen voor een verlies. (geldt voor alle soorten beleggingen).

Valutarisico: als je niet in euro's belegt. Noteert een aandeel bijvoorbeeld in Amerikaanse dollars, dan daalt de waarde van je aandeel in euro's als de dollarkoers daalt.

Tips voor rendement en risico

Het is niet zo dat je altijd veel risico moet lopen om een hoog rendement te halen. Er zijn periodes geweest op de financiële markten dat je met obligaties of spaardeposito's een hoger rendement behaalde dan met aandelen. Maar normaal gesproken leveren over de langere termijn producten met een hoog risico een hoger rendement op.

Het is vooral belangrijk dat het risico dat je neemt, past bij je beleggingsprofiel. En beleg vooral op de lange termijn. Je moet je geld minstens 3 tot 5 jaar kunnen missen. Hoe langer je het geld niet nodig hebt, hoe groter de kans dat je het verwachte rendement haalt.​​