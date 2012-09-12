Sparen op een termijndeposito

Hoe werkt een deposito?

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank. Dit doe je tegen een vooraf afgesproken rente en periode. Er zijn spaardeposito's met een looptijd van 1 maand tot en met 20 jaar.

Meestal krijg je bij een spaardeposito meer rente dan op een spaarrekening. De rente staat vast. Je bent dus verzekerd van een bepaalde renteopbrengst.

Tussentijdse opname

Zo lang het spaardeposito loopt, kun je in principe niet bij je geld. Bij een aantal banken kun je in de tussentijd je geld helemaal niet opnemen. Bij andere banken moet je een boete betalen als je tussentijds geld opneemt.

Uitzonderingen opname

Veel banken maken wel uitzonderingen op deze regel als je het geld nodig hebt. Bijvoorbeeld als de rekeninghouder overlijdt. Bij de meeste Nederlandse banken kun je het geld ook boetevrij opnemen als je arbeidsongeschikt raakt, je baan verliest of in de schuldsanering terecht komt.

Bij ASN, Nexent Bank, Triodos en Yapi Kredi kun je het deposito ook zonder boete opnemen als je een huis gaat kopen. Bij sommige banken is dit ook mogelijk als je gaat samenwonen, trouwen of scheiden.

Minimuminleg

Als je een spaardeposito wilt openen, moet je vaak een minimumbedrag van tussen de €250 en €5000 storten. Anadolubank en Rabo DoelSparen hebben geen minimuminleg. Bij een aantal buitenlandse banken moet je minimaal €10.000 of zelfs meer inleggen.

Rente-op-rente

Bij de meeste deposito’s wordt de rente periodiek uitgekeerd op de tegenrekening. Het is vaak voordeliger als de rente wordt bijgeschreven op het deposito. Dan krijg je ook weer rente over dat bedrag.

Dit is zo bij:

Brand New Day

Centraal Beheer

BankB (België)

Avarda Bank, Brocc Finance, Collector Bank, Froda, Hoist, Klarna, Medmera Bank, Morrow Bank, Myntro, Nordax Bank en Resurs Bank (Zweden)

Renault Bank en Younited (Frankrijk)

De genoemde buitenlandse banken opereren in Nederland via bemiddelaar Raisin.

Keuze bijschrijven of uitkeren

Nóg beter vinden wij het als je kunt kiezen tussen bijschrijven of uitkeren. Dit is zo bij de deposito's van ASN en Rabobank DoelSparen. Maar als bij Rabo DoelSparen de rente op de rekening wordt bijgeschreven, geldt voor die rente een eigen rentetarief dat hoort bij de resterende looptijd.

Eens gekozen, blijft gekozen

Heb je gekozen voor een deposito waar de rente wordt bijgeschreven? Maar wil je de rente tóch tussentijds opnemen? Dan ben je in het beste geval opnamekosten kwijt. Maar er zijn ook deposito’s waarbij je tijdens de looptijd niet meer aan je geld kunt komen. Denk daar dus goed over na als je kiest voor een deposito.

Uitkering van de rente

De meeste banken keren de rente 1 keer per jaar of aan het einde van de looptijd uit. Centraal Beheer schrijft de rente maandelijks bij op het deposito.

Automatische verlenging

Meestal valt het tegoed na de looptijd vrij op je tegenrekening. Maar let op: bij CiviBank wordt het deposito automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden. Tenzij je zelf op tijd aangeeft dat het geld naar je tegenrekening moet worden overgemaakt. Een aantal andere banken vraagt bij het openen van een spaardeposito of je automatisch wilt verlengen.

Deposito vs. (kinder)spaarrekening

Een deposito levert vaak een hogere rente op dan een (kinder)spaarrekening. Maar er zitten ook beperkingen aan een deposito.

De belangrijkste verschillen op een rij: