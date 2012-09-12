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Sparen op een termijndeposito

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank. Dit is tegen een vooraf afgesproken periode en rente. Je kunt niet zomaar tussentijds geld opnemen en er is vaak een minimuminleg. Maar je krijgt meestal méér rente dan op een spaarrekening.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert sparenBijgewerkt op:31 juli 2026

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Hoe werkt een deposito?

Met een spaar- of termijndeposito zet je een bepaald bedrag 'vast' bij een bank. Dit doe je tegen een vooraf afgesproken rente en periode. Er zijn spaardeposito's met een looptijd van 1 maand tot en met 20 jaar.

Meestal krijg je bij een spaardeposito meer rente dan op een spaarrekening. De rente staat vast. Je bent dus verzekerd van een bepaalde renteopbrengst.

Tussentijdse opname

Zo lang het spaardeposito loopt, kun je in principe niet bij je geld. Bij een aantal banken kun je in de tussentijd je geld helemaal niet opnemen. Bij andere banken moet je een boete betalen als je tussentijds geld opneemt.

Uitzonderingen opname

Veel banken maken wel uitzonderingen op deze regel als je het geld nodig hebt. Bijvoorbeeld als de rekeninghouder overlijdt. Bij de meeste Nederlandse banken kun je het geld ook boetevrij opnemen als je arbeidsongeschikt raakt, je baan verliest of in de schuldsanering terecht komt. 

Bij ASN, Nexent Bank, Triodos en Yapi Kredi kun je het deposito ook zonder boete opnemen als je een huis gaat kopen. Bij sommige banken is dit ook mogelijk als je gaat samenwonen, trouwen of scheiden.

Minimuminleg

Als je een spaardeposito wilt openen, moet je vaak een minimumbedrag van tussen de €250 en €5000 storten. Anadolubank en Rabo DoelSparen hebben geen minimuminleg. Bij een aantal buitenlandse banken moet je minimaal €10.000 of zelfs meer inleggen.

Rente-op-rente

Bij de meeste deposito’s wordt de rente periodiek uitgekeerd op de tegenrekening. Het is vaak voordeliger als de rente wordt bijgeschreven op het deposito. Dan krijg je ook weer rente over dat bedrag.

Dit is zo bij:

  • Brand New Day
  • Centraal Beheer
  • BankB (België)
  • Avarda Bank, Brocc Finance, Collector Bank, Froda, Hoist, Klarna, Medmera Bank, Morrow Bank, Myntro, Nordax Bank en Resurs Bank (Zweden)
  • Renault Bank en Younited (Frankrijk)

De genoemde buitenlandse banken opereren in Nederland via bemiddelaar Raisin.

Keuze bijschrijven of uitkeren

Nóg beter vinden wij het als je kunt kiezen tussen bijschrijven of uitkeren. Dit is zo bij de deposito's van ASN en Rabobank DoelSparen. Maar als bij Rabo DoelSparen de rente op de rekening wordt bijgeschreven, geldt voor die rente een eigen rentetarief dat hoort bij de resterende looptijd.

Eens gekozen, blijft gekozen

Heb je gekozen voor een deposito waar de rente wordt bijgeschreven? Maar wil je de rente tóch tussentijds opnemen? Dan ben je in het beste geval opnamekosten kwijt. Maar er zijn ook deposito’s waarbij je tijdens de looptijd niet meer aan je geld kunt komen. Denk daar dus goed over na als je kiest voor een deposito.

Uitkering van de rente

De meeste banken keren de rente 1 keer per jaar of aan het einde van de looptijd uit. Centraal Beheer schrijft de rente maandelijks bij op het deposito.

Automatische verlenging

Meestal valt het tegoed na de looptijd vrij op je tegenrekening. Maar let op: bij CiviBank wordt het deposito automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden. Tenzij je zelf op tijd aangeeft dat het geld naar je tegenrekening moet worden overgemaakt. Een aantal andere banken vraagt bij het openen van een spaardeposito of je automatisch wilt verlengen.

Deposito vs. (kinder)spaarrekening

Een deposito levert vaak een hogere rente op dan een (kinder)spaarrekening. Maar er zitten ook beperkingen aan een deposito.

De belangrijkste verschillen op een rij:

  • De rente van een spaardeposito staat voor de hele looptijd vast. Terwijl die op een (kinder)spaarrekening variabel is. Een wijziging in rente kan dan zowel positief als negatief uitpakken.
  • Bij deposito's staat het spaargeld gedurende de gekozen looptijd vast. Bij de meeste (kinder)spaarrekeningen kun je het spaargeld tussentijds opnemen. 
  • Voor deposito's geldt vaak een minimuminleg. Bij de meeste (kinder)spaarrekeningen kun je met elk bedrag starten.
  • Bij deposito's kun je kiezen uit verschillende looptijden. Bij kinderspaarrekeningen niet. Die lopen altijd tot de 18e verjaardag van je kind.
  • Bij een deposito is het niet mogelijk om geld bij te storten tijdens de looptijd. Met uitzondering van Rabo DoelSparen. Een deposito is dan ook niet geschikt om steeds het zakgeld of verjaardagsgeld op te storten.

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